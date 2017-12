/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Astori: definirá su futuro a comienzos de año, antes del Mundial. Foto: A. Colmegna Partidario de promover la renovación en el Frente Amplio, el ministro de Economía Danilo Astori dijo que "sin duda" él se considera un renovador "desde el punto de vista ideológico-político", algo de lo cual está "muy seguro". "En el Frente obviamente coexisten, conviven, dos visiones muy diferentes sobre algunos temas muy importantes, entonces la renovación también tiene que venir por ahí. Además tiene que ser posible articular la experiencia con el ingreso a cargos de responsabilidad de gente más joven", sostuvo en una entrevista con el programa En Perspectiva y publicado en su sitio web.Astori insistió en que "hay que promover la renovación. En primer lugar no creo que la renovación sea solo un tema personal, creo que es un tema de ideas, de opciones, de visiones".El ministro fue consultado luego de que la vicepresidente Lucía Topolansky aparentemente cerrara la puerta para un eventual apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) a la candidatura del ministro para 2019."Yo creo que hay que salir de los tres clásicos ( Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori ). Creo que esa etapa culminó", sostuvo en una entrevista con M24.En cuanto a la definición de su precandidatura, dijo que será en marzo o en abril. "No puedo demorar más porque eso condiciona las decisiones de otros compañeros, entonces no puedo hacerlos rehenes de mi ocurrencia en cuanto a la fecha. Hay muchas cosas en juego, la última discusión se abrió cuando dije en un programa que tenía ganas. Ganas es lo único que tengo, dicho sea de paso", afirmó.Sobre si solamente tiene ganas de competir, como él ha dicho sin adelantar definiciones, agregó que "eso lo dirá la gente. Y ver si a las ganas se les pueden agregar elementos de juicio que hagan posible una candidatura. Porque esto no es un juego, hay que hacerlo en la medida en que uno pretenda generar una situación", explicó.RELACIONADAS Topolansky enterró candidatura de Astori en 2019 By EL PAIS Topolansky enterró candidatura de Astori en 2019 Mujica dispara contra Astori y calienta interna por candidaturas By EL PAIS Mujica dispara contra Astori y calienta interna por candidaturas Lucía Topolansky: "Mujica no tiene que ser candidato, no le doy permiso" By Irene Nuñez Lucía Topolansky: "Mujica no tiene que ser candidato, no le doy permiso"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi