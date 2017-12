© Francisco Velasquez

El Estado de Derecho no puede aceptar el chantaje porque nadie consigue fuera de la ley lo que no logra dentro , ha asegurado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, en respuesta a la carta enviada esta mañana por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Gobierno.Rivera, que ha participado en un desayuno de la Cámara de Comercio de EE.UU en España, ha exigido al Ejecutivo que ejecute el artículo 155 de la Carta Magna. Si no aplicamos la Constitución, Puigdemont seguirá chantajeando al Estado, y los chantajes no se aceptan porque lo que se decide en política afecta a 47 millones de ciudadanos , ha afirmado.El líder de la formación liberal ha recalcado la necesidad de que en Cataluña se celebren unas elecciones limpias, libres y con garantías , y ha emplazado al Gobierno a que adopte las medidas necesarias si no son convocadas por Puigdemont.Hay que restituir los derechos y las libertades en Cataluña, y eso se logra con una elecciones libres y seguras , ha recalcado Rivera.El líder de la formación liberal ha advertido que la historia no perdonaría a los partidos que respetan la ley si no formaran Gobierno en Cataluña teniendo un escaño más que los independentistas , y ha vuelto a emplazarles a firmar un pacto previo a las elecciones para comprometerse a apoyar a la lista más votada y que haya un presidente que vuelva a unir a toda la población .Rivera también se ha referido durante su intervención al modelo de España que defiende Ciudadanos, que tiene como pilares la apuesta por el capital humano, la innovación, un mayor peso de España en Europa y el mundo, y la formación en valores democráticos y constitucionales .Propongo que haya de una vez una educación cívica porque, ¿quién se opone a que se estudien valores constitucionales en escuela? , se ha preguntado Rivera.En este sentido, el presidente de Cs ha subrayado el peso que juega la educación, y ha recordado que la formación ha presentado una ley que garantice que nadie pueda hacer nada en contra de la ley, como que los profesores señalen a los hijos de guardias civiles, en un aula, el espacio sagrado de una democracia .Twittear

