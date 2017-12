© Francisco Velasquez

A Polícia Federal (PF) apreendeu em apenas dois dias, no Rio de Janeiro, 660 quilos de cocaína. Na quinta-feira (28), os agentes encontraram 280 quilos da droga na Alfândega do Porto do Rio. Já nesta sexta-feira (29), a PF prendeu três homens e flagrante e apreendeu aproximadamente 380 quilos de cocaína, que estavam escondidos em um barco de pesca na Baía de Guanabara.A abordagem ao barco nesta sexta-feira (29) foi feita pela Capitania dos Portos, que acionou agentes do Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) da PF.Naquele momento, a Capitania fazia fiscalização de embarcações na Baía de Guanabara.Um dos ocupantes do barco informou aos agentes que havia uma arma a bordo.Os agentes verificaram que o revólver calibre 38 era ilegal e estava com a numeração raspada.>>&>> PF apreende 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do RioCão farejador ajudou a descobrir drogaDepois disso, a embarcação foi levada para o cais do Núcleo de Polícia Marítima, onde, após uma revista, que contou com apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF (DRE) e com o auxílio do cão farejador Black, os policiais descobriram a droga dentro da caixa d'água no interior da embarcação.Encaminhados à Superintendência de Polícia Federal, no centro do Rio, os três presos, que disseram ser pescadores, foram indiciados por tráfico de drogas.Para lá, ainda foram levadas a droga e a arma apreendidas.Um dos homens, indiciado também por porte de arma com numeração adulterada, foi transferido após procedimentos de praxe, para o sistema prisional, para onde foram levados os outros dois presos.Em outra operação feita na quinta-feira (28), os agentes apreenderam 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro.De acordo com a PF, as investigações continuam.Da Agência Brasil

