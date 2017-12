© Francisco Velásquez PDVSA

Hay decenas de formas en que podrías armar una lista de los mejores videojuegos en la historia. Podrías mirar a los clásicos, como " Super Mario Bros. " o considerar el impacto en el medio o las ventas más altas.Pero Metacritic hizo un ejercicio un poco más científico.Compiló todas las revisiones de juegos, luego promedió esas puntuaciones en un promedio general. Con esta información, Business Insider enlistó los mejores 10 mejores juegos de todos los tiempos, basados en los promedios obtenidos por Metacritic .Aquí el resultado:Estos mexicanos fueron los genios del 2017 ¿Videojuegos y alitas? Aquí podrás encontrar ambos Street Fighter 30th Anniversary Collection llegará en 2018 10 Tony Hawk's Pro Skater 3Puntuación de la crítica: 97/100Puntuación del usuario: 7.4 / 10Resumen de la trama: "Desafía hasta a cuatro amigos en competiciones en línea.Hazlo en los modos Trick Attack y Graffiti".Plataformas: PlayStation 2, PlayStation, Game Boy Color, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, PC, Nintendo 64, Mac9 The Legend of Zelda: Breath of the WildPuntuación de la crítica: 97/100Puntuación del usuario: 8.4 / 10Resumen de la trama: "Olvida todo lo que sabes sobre los juegos de The Legend of Zelda.Entra en un mundo de descubrimiento, exploración y aventura en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego nuevo que rompe fronteras en la aclamada serie.Viaja a través de los campos, a través de los bosques y los picos de las montañas mientras descubres qué ha pasado con el arruinado reino de Hyrule".Plataformas: Wii U, Switch8 Super Mario OdysseyPuntuación de la crítica: 97/100Puntuación del usuario: 9.0 / 10Resumen de la trama: "Mario se embarca en un nuevo viaje por mundos desconocidos, corriendo y saltando a través de enormes mundos 3D en el primer juego Mario de estilo sandbox desde 'Super Mario 64' y 'Super Mario Sunshine'.Navega entre mundos expansivos a bordo de una aeronave y realiza acciones completamente nuevas, como lanzar la gorra de Mario ".Plataforma: Switch7 Grand Theft Auto VPuntuación de la crítica: 96/100Puntuación del usuario: 7.8 / 10Resumen de la trama: "Los Santos: una metrópolis extensa y bañada por el sol llena de gurús de autoayuda, estrellas y celebridades desvanecidas, antaño la envidia del mundo occidental, ahora luchando por mantenerse con vida en tiempos de incertidumbre económica.En medio de la confusión, tres delincuentes traman sus propias posibilidades de supervivencia y éxito: Franklin busca de oportunidades tangibles y dinero serio; Michael, un exconvicto profesional cuya jubilación es menos optimista de lo que pensaba, y Trevor, un tipo violento impulsado por la oportunidad de un salto económico.Con opciones en un premio, la tripulación lo arriesga todo en una ola de robos atrevidos y peligrosos que podrían marcarlos para toda la vida ".Plataformas: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PC6 Super Mario Galaxy 2Puntuación de la crítica: 97/100Puntuación del usuario: 9.1 / 10Resumen de la trama: "Super Mario Galaxy 2, la secuela del juego original de salto de galaxias incluye la exploración basada en la física que desafía la gravedad desde el primer juego, pero está cargada de galaxias y características completamente nuevas para desafiar a los jugadores.En algunas etapas, Mario puede emparejarse con su amigo dinosaurio Yoshi y usar su lengua para agarrar objetos y escupirlos a los enemigos".Plataforma: Wii5 Super Mario GalaxyPuntuación de la crítica: 97/100Puntuación del usuario: 9.0 / 10Resumen de la trama: "El héroe definitivo de Nintendo está dando el último paso …hacia el espacio. Únete a Mario mientras inicia una nueva era de videojuegos, desafiando la gravedad en todos los planetas de la galaxia.escapa al espacio con la Princesa Peach, Mario persigue, explorando extraños planetas en toda la galaxia".Plataforma: Wii4 SoulCaliburPuntuación de la crítica: 98/100Puntuación del usuario: 8.6 / 10Resumen de la trama: "Esta es una historia de almas y espadas que trasciende el mundo y toda su historia.Vuelve el mejor luchador basado en armas, esta vez en Sega Dreamcast. SoulCalibur desata increíbles gráficos, luchadores fantásticos y combos tan increíbles que harán que tu cabeza gire!".Plataformas: Dreamcast, iOS, Arcade, Xbox 360, Xbox One3 Grand Theft Auto IVPuntuación de la crítica: 98/100Puntuación del usuario: 7.5 / 10Resumen de la trama: "¿Qué significa hoy el Sueño Americano? Para Niko Belic, recién llegado de Europa, es la esperanza de poder escapar de su pasado.Para su primo, Roman, es la visión de que juntos puedan encuentra fortuna en Liberty City, puerta de entrada a la tierra de las oportunidades".Plataformas: PlayStation 3, Xbox 360, PC2 Tony Hawk's Pro Skater 2Puntuación de la crítica: 98/100Puntuación del usuario: 7.4 / 10Resumen de la trama: "Hawk ha vuelto: con nueva tecnología, nuevos profesionales y nuevos trucos!" Construye tus propios parques de skate personalizados con el editor de parque 3D en tiempo real".Plataformas: PlayStation, PC, Game Boy Color, Dreamcast, Mac, Game Boy Advance, Nintendo 64, iOS, Xbox1 The Legend of Zelda: Ocarina of TimePuntuación de la crítica: 99/100Puntuación del usuario: 9.2 / 10Resumen de la trama: "Cuando era niño, Linkon es engañado por Ganondorf para obtener acceso al Reino Sagrado, transformándolo de un hermoso paisaje a un páramo estéril.Link está decidido a solucionar los problemas que ayudó a crear, así que viaja a través del tiempo reuniendo los poderes de los Siete Sabios".Plataformas: Nintendo 64, Nintendo DS, consola virtual (varias plataformas)

