© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

A partir del 1 de enero del 2018, la única versión válida será 3.3 . Por esta razón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), otorgó ciertas facilidades encaminadas a consolidar la adopción generalizada de la nueva versión de la factura electrónica .A través de un comunicado, el SAT informó que durante este periodo vacacional continuará en forma habitual el servicio a los contribuyentes y público en general. Sin embargo, el plazo límite para tramitar tu nueva firma electrónica será hasta el 5 de enero de 2018, es decir, ya sólo tienes cuatro días (el lunes 1 de enero no se labora).El SAT señaló que para realizarlo deberás acudir a las oficinas, con previa cita, en horarios normales de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas y viernes de 8:30 a 15:00 horas, para los servicios de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), obtención de e.firma y movimientos de actualización del RFC.SAT advierte que no podrás deducir si no tienes la e-factura Recaudación por ingresos tributarios sufre freno al cierre de 2017 También se puede acudir, en los mismos horarios y sin cita, para atención de los servicios de generación de Contraseña, acceso a Mi Espacio (salas de internet para realizar trámites) y obtención de constancias de inscripción ante el RFC .Es importante precisar que algunos módulos de atención en determinadas localidades permanecerán cerrados ; en el portal del SAT se puede consultar cuáles son, a fin de poder agendar cita en los módulos que darán servicio.Además, habrá atención a los contribuyentes vía telefónica a través del 627 22 728 (MarcaSAT), así como en las redes sociales de Twitter, @SATMx, y en Facebook .com/SATMexico.Otros puntos a considerar por los contribuyentes son:1.La emisión de comprobantes con el Complemento para Recepción de Pagos será opcional hasta el 31 de marzo de 2018.2.El proceso de aprobación para la cancelación de facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de julio de 2018.3.Hasta el 30 de junio de 2018, en caso de que exista un posible error o discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o clave de producto o servicio, no se considerará infracción.

© Francisco Velásquez

Tags: Facebook, Redes Sociales

Instagram: Ortopedista Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi