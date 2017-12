© Francisco Velasquez

CIUDAD DE MÉXICO.- Aurelio Nuño , coordinador de precampaña del aspirante José Antonio Meade, aseguró que Andrés Manuel López Obrador quiere mantener el control político sobre los maestros aliándose con líderes del magisterio.En entrevista con Grupo Fórmula, Nuño reiteró que la alianza que ha hecho el aspirante a la candidatura presidencial por Morena con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo y ?con algunos líderes? de la Coordinadora lo único que busca es que los maestros regresen a la venta y herencia de plazas educativas.?El planteamiento de López Obrador nos muestra la visión tan atrasada que tiene en muchos aspectos, porque no le gusta la reforma educativa, porque quiere mantener el control político sobre los maestros , no le gusta que puedan hacer una carrera a partir de su propio esfuerzo, es decir, no le gusta que los maestros ganen sus plazas por esfuerzo y conocimiento.Quiere regresar a la venta y herencia?, agregó.Dijo también que ?a él le gusta mandar y que lo obedezcan. Cuando algo no le gusta simplemente insulta y ha dicho que no está de acuerdo con que se enseñe inglés y tiene una visión de la educación autoritaria, de hace 30 o 40 años y no le importan los niños ni los verdaderos maestros de México?.López Obrador envió un mensaje directo al magisterio desde Tabasco: ?a los maestros organizados de México les digo que con el triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada reforma educativa.Lo digo así, para que no quede a malas interpretaciones. No se va a seguir humillando al magisterio nacional?.Ante esto, el extitular de la SEP señaló: ?Lo que está pensando Andrés Manuel es que lo que importa es pactar con los líderes.Se equivoca terriblemente. Los maestros de México no votan de manera corporativa y ejercen su derecho. Más con la Reforma educativa con la que los maestros se liberan y ya no tienen que deberle nada a nadie ni a las burocracias y ahí demuestra que prefiere sacrificar la educación de calidad a cambio de lo que piensa que le va a dar votos.De aliarse con quienes tomaron el control de la educación hace muchos años y sacrificaron la calidad?.Nuño Mayer dijo que con los planteamientos hechos por López Obrador se contrastan dos visiones: una donde el país puede salir adelante y otra con una visión de hace décadas.Comentó que a pesar de que existen las leyes que soportan la reforma educativa es necesaria la voluntad política para aplicarla.?Todos los cambios legislativos que se hicieron eran necesarios, pero no suficientes. Además de tener el marco legal se debe de tener una gran convicción política, en un sentido amplio, y se tiene que estar trabajando diario para que la Reforma educativa avance.Estar dispuesto a tener los costos que nosotros tuvimos. Con que López Obrador deje de aplicar la reforma viviremos una regresión?.AMLO realiza una 'campaña esquizofrénica': Nuño AMLO promete al magisterio ?verdadera? reforma educativa AMLO quiere regresar el control de la educación a Gordillo y a la CNTE: Nuño.

Con información de: