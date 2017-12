/ Tras su nueva actualización, la red social Google Plus, entre otras funciones trajo consigo la ventaja de eliminar el spam.Aunque no es muy popular, no ha dejado de actualizarse, aún no está disponible para todos los usuarios, pero dentro de poco tendrás la posibilidad de moderar los mensajes en los comentarios, para evitar que algunas personas dañen tus publicaciones con textos mal intencionados.En sus nuevas funciones, podrás borrar los comentarios, reportarlos a Google , bloquear al emisor, además de borrar todos los comentarios del remitente.Esta es una red social manejada por Google , que fue lanzada en 2011, siendo el mayor intento de la empresa por competir en el mundo de las redes sociales con Facebook Recordemos que hasta ahora esta última es la plataforma más solida y popular del mercado que cuenta con más de 750 millones de usuarios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi