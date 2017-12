/ Muchas personas cuando comienzan a bajar las temperaturas le ponen suéteres a sus perros, pero ¿realmente lo necesitan"Primero hay que saber que los perros tienen una capa de grasa que sirve como protector térmico al igual que su pelo, pero aún así a varios les da la sensación de que su mascota pasa frío, y pues parece una idea no tan descabellada porque en ocasiones su pelaje es muy corto y la temperatura muy baja.Entre los razas friolentas están los dogos argentinos, los chihuahuas, los beagle y los basset hound. Si ves que tu perro sufre somnolencia, tiene temblores, sequedad cutánea, rigidez o respira lentamente, es que tiene frío.¿Cómo protegerlos del frío? Dale una cama más abrigada o coloca sobre la que ya tiene una cobija solo para él Pon su cama cerca de un lugar caliente No lo dejes dormir afuera de la casa Si no le molesta usar ropa, ponle un suéter y si se moja sécalo inmediatamente No le cortes el pelo en las épocas que hace frío Existen dos tipos de amo los que aseguran que su perro no pasa frío porque se acostumbra a las temperaturas, y los que dicen que si pasan frío y lo abrigan en la noche.A pesar de que no hay una respuesta certera, los expertos aseguran que depende de la raza, pues los San Bernardo y el Husky, perros de nieve, tienen un pelo muy denso, por lo que les es difícil pasar frío, más bien suele pasar lo contrario si no están en zonas con temperaturas bajas, pasan mucho calor.Los perros nórdicos tienen una capa de grasa que les ayuda a protegerse del frío, por lo que no es extraño ver al perro de Groenlandia, el Husky Siberiano, el Alaskan Malamute o el Perro Esquimal pasando tantas horas en la nieve.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi