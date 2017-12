/ El hecho se reportó este lunes, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.El Callao.- El hombre se encontraba descansando en la comodidad de su hogar cuando llegaron dos sujetos desconocidos y lo sorprendieron.Al parecer, él estaba reunido con su familia al momento del crimen.Se conoció que los delincuentes se trasladaban en un vehículo de color verde. Esperaron el instante en el que el joven se descuidara para aproximarse.Sacaron un arma de fuego y le efectuaron varias disparos en diferentes partes del cuerpo.Los testigos y familiares del occiso cuentan que al escuchar las detonaciones intentaron huir para cubrirse de las balas.Se escondieron en lugares cercanos de la zona del crimen.Dicen que todo ocurrió rápido y por ello no detallaron bien el automóvil en el que se desplazaban los victimarios.Esperaron a que se calmara la situación para poder auxiliar a la víctima.Al ver su cuerpo en el suelo, notaron que el hombre aún tenía signos vitales. Así que los vecinos lo trasladaron rápidamente hacia las instalaciones de hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, donde fue a tendido por las enfermeras y doctores de guardia.De acuerdo con la versión de las autoridades, su estado de salud era delicado.A pesar del esfuerzo realizados por los expertos en medicina, la victima no resistió.Después de varios días de agonía y una complicación, reportaron -este viernes- la muerte del joven de 24 años de edad.Los médicos inmediatamente notificaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística.Los detectives se acercaron al recinto hospitalario para proceder con el levantamiento del cuerpo.Como parte de las averiguaciones fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses de la policía científica.Reporte El suceso fue reportado a las autoridades correspondientes este lunes, en horas de la tarde, aproximadamente a las 3:00 p.m.El hombre quedó identificado en el Libro de Novedades del hospital como Grismaldo Encarnación Gutiérrez Cardozo .La balacera se originó en la calle principal del Sector Mi Alegría, municipio El Callao, estado Bolívar.Pesquisas Los sabuesos de la División de Investigaciones Contra Homicidios no descartan la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas entre bandas.Aunque se rumora por las calles de la comunidad que solo se trató se un robo.A pesar de tener la versión de los familiares de Gutiérrez, siguen investigando.Se encuentran inspeccionando el entorno social del hombre para descartar la posibilidad de una situación riesgosa o descubrir si estaba bajo amenazas.Con las pocas característica que tienen los detectives, hacen lo imposible para hallar a los culpables del crimen que acabó con la vida de Gutiérrez.Disminuir homicidios Debido al aumento de homicidios en lo que va de este 2017, las autoridades correspondientes trabajan en conjunto diariamente para disminuir el índice de muertes violentas en el estado Bolívar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi