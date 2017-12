/ Con la certeza de que se juega mucho en la segunda mitad de la Superliga ya que el club está comprometido con el descenso, el flamante entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, prohibió la playstation y restringió el uso de celulares a los jugadores del plantel, en el marco de la pretemporada a doble turno que se lleva a cabo en la Villa Olímpica. El mediocampista Guido Mainero se convirtió en el tercer refuerzo del equipo.Heinze decidió adelantar el inicio de la pretemporada, algo que no le hizo ninguna gracia a sus jugadores. Y no sólo eso: el entrerriano de 39 años, a sabiendas de que el plantel está integrado con mayoría de jóvenes, les prohibió la consola de juegos y la limitación del uso de los celulares para que haya "más unión y comunicación entre los futbolistas". Además, el ex DT de Argentinos exigió que el césped de las canchas esté bien "cortito y en buen estado", que los dirigentes no tengan contacto con los jugadores durante la pretemporada, al tiempo que pidió cambiar todos los colchones de las habitaciones de la Villa Olímpica para un "mejor descanso".En el rubro incorporaciones, Mainero, de 22 años, llegó desde Instituto, club que recibió 500 mil dólares y un porcentaje del pase del jugador, al que consideran como una apuesta a futuro. El joven volante se suma al delantero Agustín Bouzat y al zaguero Marco Torsiglieri. Otros que podrían sumarse son los delanteros Franco Soldano (Unión), Mauro Zárate (Al-Nasr de la Liga Arabe del Golfo) y el uruguayo Santiago García (Godoy Cruz).En la tabla de promedios que sentencia a los cuatro últimos, Vélez está apenas por delante de Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi