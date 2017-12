/ El evento formó parte del cierre de la temporada 2017 de la Liga de Fútbol Menor de San Félix, la cual se prepara para el 2018A casa llena en la cancha de Las Américas se llevó a cabo el festival de fútbol organizado por la Liga de San Félix, en honor a Noel Chita Sanvicente, padrino del torneo.Al evento asistieron equipos de las categorías sub6, sub8 y sub10, quienes disputaron encuentros durante toda la mañana de este viernes.Luis Alexander García, presidente de la Liga de Fútbol Menor de San Félix, resaltó la importancia de la actividad para rescatar el fútbol guayanés, labor que han cumplido gracias al apoyo de varias organizaciones.Sanvicente se presentó en la cancha de Las Américas y compartió sus opiniones con los miembros de la junta directiva de la Liga de Fútbol Menor de San Félix, sin olvidar repartir autógrafos y tomarse fotos con los protagonistas del torneo.El director técnico de Caracas FC alabó la labor de García al frente de la competición que disputó su primera edición este año."Para ser la primera vez es un éxito. Empezó con muy poquito, solamente con las ganas, la fortaleza de los niños y los dirigentes. Con muy poquito ve lo que se hizo, ya le creamos esa ilusión a los muchachos y ahora hay que trabajar el doble", indicó el entrenador a PRIMICIA.El técnico guayanés resaltó que dicho torneo sirve para darle una oportunidad a todos los niños y jóvenes de la comunidad para compartir y que tengan una visión diferente a la realidad que se vive en los sectores de escasos recursos.Sanvicente logró que el Instituto Nacional del Deporte (IND), Empresas Polar, Zamora FC, Caracas FC, Mineros de Guayana y Deportivo La Guaira donaran material deportivo para los equipos que disputaron la primera temporada de la mencionada competición."Queremos que la gente que venga, venga a apoyar, que le van a servir a estos niños. No solo a los chamitos, los entrenadores que se les da una oportunidad de trabajo. Hago un llamado a que apoye esta causa", añadió el exseleccionador nacional.Crea fundación Sanvicente confesó que está creando una fundación para impulsar el fútbol menor en la zona, en paralelo con el crecimiento de la Liga de San Félix, la cual lleva su nombre."Invito a la gente que sume y multiplique, esa es la gente que queremos nosotros. Queremos dar un paso importante", comentó Chita.Sobre el apoyo a la Liga de San Félix, acotó que buscará sumar a todos los equipos profesionales del fútbol venezolano. "Es una bonita causa y yo sé que me van a apoyar para que puedan llegar no solamente balones, sino cosas con las que los entrenadores puedan trabajar. Fomentar ese trabajo que hace falta en las bases para poder crecer", indicó el oriundo de San Félix.Sanvicente aprovechó la actividad para compartir sus conocimientos con los entrenadores y pequeños futbolistas. Recordó haber visto a Luis García cumpliendo con su labor de dirigente solo y por eso decidió apoyarlo."Me siento de verdad importante, esos niños desde las seis de la mañana dando vueltas por ahí para poder jugar. Uno se siente orgulloso", añadió Sanvicente.Para José Guevara, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix (Asocomercio), la localidad es un emporio que no se puede quedar atrás en comparación con Puerto Ordaz y aprovecharán la guía de Sanvicente como figura pública del fútbol criollo."Desde la óptica empresarial queremos apoyar esta iniciativa y que el muchacho se desarrolle integralmente. Voy a incentivar a otros a que vean este proyecto y que podamos aportar", explicó Guevara.El homenajeado no descarta conseguir el apoyo de otras empresas públicas y privadas, además de los equipos de fútbol. Sobre las instituciones que colaboraron, lo hicieron como respuesta ante la solicitud de Sanvicente para fortalecer la competencia."Lo que me pone contento es la labor social que hacen con esos niños. Todos esos entrenadores, formadores, representantes. Es la manera de que esos niños puedan tener una ilusión, un sueño el día de mañana, los hace sacarlos del ambiente donde están y de verdad hace falta mucho para San Félix, del puente para acá", destacó.Los donativos de balones y chalecos fueron repartidos por la directiva de la liga durante el torneo. La entrega ha sido equitativa, según el material recibido por García.Desde Upata Freddy Fernández, entrenador de la escuela de fútbol de Yocoima, Upata, relató su experiencia como participante en la Liga de Fútbol Menor de San Félix ante la ausencia de torneos de las categorías formativas en el municipio Piar."En Upata estamos trabajando el fútbol menor y nos falta el apoyo comercial. Carecemos de infraestructura adecuada para practicar fútbol, se hacen los torneos y los campeonatos pero enfocados en las categorías libres y veteranos", lamentó Fernández. "Yo tuve que venirme a participar aquí (en San Félix) porque allá no tenemos apoyo de nada", denunció el entrenador e hizo un llamado a que apoyaran el desarrollo de la disciplina en dicha localidad.Tendrán equipo profesional La novedad para la temporada 2018 será la creación de un equipo de fútbol profesional, el cual se llamará San Félix Fútbol Club, según anunció Alberto Morocho Martínez, concejal del municipio Caroní y miembro de la junta directiva de la Liga de Fútbol Menor de San Félix.Las actividades comenzarán el jueves 4 de enero con un try out de las categorías sub14 y sub16; mientras que el viernes 5 le tocará a los jugadores de los renglones sub18 y sub20.Ambas jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. en el polideportivo El Gallo.