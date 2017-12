/ A la espera de la confirmación por parte del Ministerio de Salud, Lara tendría su primera muerte relacionada a la difteria (enfermedad respiratoria que puede ser mortal).S e trata de un hombre de 81 años que respondía al nombre de Jorge León y vivía en la calle 25 entre 35 y 36. El hombre murió en el Hospital Internacional (H.I) por causa de una enfermedad respiratoria que todavía no ha sido identificada.Todos los síntomas apuntan a la difteria y la Dirección Regional de Salud lo sabe", fueron las palabras de uno de los médicos que hace vida en el H.I y que prefirió no revelar su nombre por seguridad.El doctor explica que el señor llegó hace un par de semanas presentando una fuerte infección respiratoria. Pese a la aplicación de antibióticos el señor no mejoraba sino que por el contrario, cada día el abuelo se enfermaba más .Pasó de la emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos en menos de dos días", recuerda con asombro el doctor.A parentemente el síntoma que presentó el señor León fue un fuerte dolor de garganta . La familia lo trataba como un malestar general porque el hombre era un fumador. Con el pasar de los días el dolor no se iba y una incipiente fiebre comenzó a aparecer.Ante este nuevo síntoma la familia se alarmó y empezó a consultar al médico. El dolor de garganta y la fiebre iba y venía con intermitencia. El tercer y último síntoma del señor fue la dificultad para respirar. A toda hora el hombre se mostraba cansado y fue en ese momento cuando la familia decidió llevar a León a un centro médico para hospitalizarlo.Llegó complicado. Era un señor mayor que tenía dificultad para respirar. La familia nos dijo que era un hombre sano que no tenía enfermedades condicionantes", comentó una enfermera que estaba de guardia el día que el paciente llegó.Luego de batallar duramente por su vida, León murió en la UCI del Hospital Internacional . La familia no quiso hablar con los medios, pero trascendió que el señor León viajaba constantemente a Portuguesa, allí los especialistas creen que pudo contraer la enfermedad.Estamos a la espera de la confirmación del caso, pero todo apunta a que el señor León murió de difteria. Acarigua tiene 11 casos sospechosos y este hay que sumarlo a la lista", dijo el doctor César Ribas, coordinador del grupo médico Lara Entera por la Salud.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi