El exembajador de Venezuela ante la ONU, expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y a quien hoy el gobierno de Nicolás Maduro reclama se presente ante la justicia y "de la cara" por un supuesto perjuicio al Estado por 4.800 millones de dólares, aseguró en entrevista a La W Radio que en el país están recurriendo a escándalos para ocultar la verdad.Ramírez se desempeñó 12 años como ministro de petróleos durante el gobierno de Hugo Chávez; con Maduro solo duró el primer año, tiempo durante el cual manifestó diferencias sobre el tema económico, indicando que no se estaban tomando las decisiones correctas y que eso iba a devenir en graves problemas sociales y políticos.Según relató a La W, la respuesta de Maduro a sus críticas fue enviarlo a la Naciones Unidas como embajador, cargo que aceptó por ser un hombre de Estado, por lo que asumió la responsabilidad.A principios de 2017, el exembajador comenzó a escribir públicamente sus opiniones. "Yo creo que el país está en una grave situación de crisis económica, social y política, y que el gobierno del presidente Maduro está cometiendo gravísimos errores".Ante estas críticas, Ramírez dijo que el mandatario venezolano comenzó a exigirle que dejara de opinar. Maduro tiene una obsesión personal conmigo, le molesta mucho la forma en que me expresó y la confianza que me dio el comandante Chávez", señaló Rafael Ramírez, por lo que también afirma que la persecución en su contra es un tema político y no legalAdemás, según cuenta, cuando renunció a su cargo en la ONU comenzaron cualquier cantidad de acusaciones en su contra. "Ahora resulta que soy el hombre más corrupto de Venezuela ".Sin embargo, el exembajador atribuye las acusaciones a un intento directo por callar sus opiniones, las cuales dice no detendrá en defensa de su país."Lo que hay ahorita en Venezuela no tiene nada que ver con el chavismo. Maduro está de espaldas a lo que fue los lineamientos del comandante Chávez", aseveró.Frente al tema de la crisis económica, Ramírez dijo que hay mucha gente que se ha hecho millonaria en el país con el tema del diferencial cambiario y el negocio petrolero. Además, hizo énfasis en que "la industria petrolera la han destrozado".En consecuencia de lo que ha sucedido con la industria petrolera, señala que PDVSA está paralizada, lo cual "es como decir que a Panamá le van a cerrar el canal", pues es el motor principal de economía.Frente a la crisis, Ramírez afirma que no se puede seguir argumentando que es un tema de bajos precios del petróleo, porque, según recuerda, con Chávez tuvieron precios más bajos sin consecuencias como las actuales."Tras la incapacidad e irresponsabilidad del presidente se están creando los intereses de un grupo intimo que lo rodea y lo lleva a hacer todas estas acciones (…) Me quieren perseguir y criminalizar", denunció.De cara a las próximas elecciones presidenciales, Ramírez dijo que "Chávez jamás actuó como si esto fuera una monarquía (…) Nicolás Maduro fracasó, el chavismo necesita otro candidato". También criticó que la oposición venezolana tiene el problema de que no ser consistente en su planteamiento."Acompañé al comandante Chávez hasta el último día y jamás pensamos que Maduro iba a defraudar así la responsabilidad que le dieron", resaltó Rafael Ramírez.También reflexionó sobre la situación social que se presenta actualmente en el país, donde la falta de alimentos y medicamentos ha llevado a que miles de venezolanos crucen fronteras hacia otros países en busca de mejores oportunidades."No sé cuánto oxígeno le queda al gobierno, pero a nuestro pueblo ( Venezuela ) se le acabó el oxígeno", dijo Ramírez.Frente a la pregunta de por qué Hugo Chávez dejó al mando a Nicolás Maduro , Ramírez respondió:"El presidente dijo que era Maduro , pero se entendió que era el equipo que tuvo con Chávez. Él jamás hablo que Nicolás hiciera a un lado todo lo que tuvimos con Chávez. No sé quién le metió que el madurismo es más poderoso que el chavismo. Creo que está muy equivocado".