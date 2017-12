/ Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ha afirmado que no tiene "ningún miedo" de que el chileno Alexis Sánchez vaya a dejar el conjunto londinense en el próximo mercado de fichajes de enero.Alexis, autor de un doblete el jueves por la noche en la victoria 2-3 sobre el Crystal Palace , termina contrato a final de la presente temporada y, pese a las repetidas ofertas de renovación, todavía no se ha sentado para firmar la ampliación."No tengo ningún miedo (de que llegue una oferta y se marche), pero este es un tema que va a ser recurrente por la situación de su contrato", señaló Wenger, en unas declaraciones que recoge este viernes la cadena británica Sky Sports.El internacional chileno es, junto al alemán Mesut Özil y al inglés Jack Wilshere uno de los tres futbolistas importantes de la primera plantilla de los 'Gunners' que termina contrato el 30 de junio de 2018."Lo he dicho muchísimas veces desde el comienzo de campaña y sólo puedo repetir lo que dije", apuntó el veterano técnico francés , quien en el partido en Selhurst Park igualó a Sir Alex Ferguson como entrenador con más encuentros en la historia de la Premier League (810)."Fue un triunfo convincente, aunque la segunda mitad fue más complicada que la primera porque no aprovechamos las ocasiones de las que dispusimos", explicó Wenger.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi