/ El 2017 fue un año lleno de polémicas para el actor Julián Gil , ya que a pesar de sus logros protagónicos, el famoso artista argentino tuvo que enfrentarse legalmente contra su ex mujer la actriz venezolana Marjorie de Sousa .Ya mucho mejor 🙏🏼 Gracias a todos por sus mensajes ❤️A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Dec 29, 2017 at 2:41am PSTSin embargo, eso no queda allí, ya que el argentino también fue noticia recientemente en las vísperas navideñas por haber ingresado de emergencia en un hospital de los Estados Unidos por problemas de salud.Viendo pelis con July, se mejora porque se mejora, dosis intensiva de amor! Felices juntos en navidad!!!🎁🎄 #masjuntosquenunca #familiabendecidaA post shared by Patricia. (@patty_ramosco) on Dec 27, 2017 at 5:34pm PSTEl galán de telenovelas fue diagnosticado con influenza, hace poco se se supo que ya estaba de alta, descansando en su casa. El mismísimo protagonista de "Hasta el fin del mundo", que compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía para informar que se encuentra mejor.Según su relacionista público, el actor se encuentra en casa con sus familiares recuperándose poco a poco, para poder continuar con sus compromisos profesionales y asistir a los tribunales para seguir la batalla legal contra de Sousa.Consentido, aquí mi hermana Lorena , Luis Mario ( que no suelta el regalo de santa) en gran conversación con July, que se está recuperando lleno de amor. #masjuntosquenunca #familiabendecidaA post shared by Patricia. (@patty_ramosco) on Dec 27, 2017 at 7:00am PST