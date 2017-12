/ Este 31 de diciembre, centro comerciales como C.C. Las Trinitarias, Me­trópolis y Sambil tendrán sus puertas abiertas has­ta temprano.El centro comercial "Las Trinitarias" abrirá suspuertas desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm, conla mayoría de los comer­cios abiertos, en especialla feria de la comida. Y el Metrópolis desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm.Por su parte, el encarga ­do del área de mercadeo en el Sambil, Enrique González, aseguró que elúltimo día del año, el centro comercial estará abierto desde las 12:00 del medio día, hasta las 7:00 pm, y el horario ex­tendido hasta las 9:00 pmes hasta hoy.De los tres centros co­merciales, e l Sambil no abrirá sus puertas el pri­mero de enero 2018 a ni­vel nacional, y en el Me­trópolis sólo estará dispo­nible el cine y la feria decomida para ese día.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi