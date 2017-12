/ Fuente de vitamina B12, entre otras cosas importantes, es apenas uno de los tantos beneficios de este alimento.¿Sabías que las semillas de melón se pueden comer? ¿Y sabías que, además, tienen geniales propiedades? Fuente de vitamina B12, entre otras cosas. No dejes de leer esta nota para conocer mucho más acerca de los beneficios de este alimento.Las semillas de melón son una parte de la fruta que generalmente es descartada; sin embargo, también es muy sabido que las semillas en general aportan variadas vitaminas y minerales.Las semillas de melón no son una excepción y consumirlas está muy recomendado ya que aportan vitamina B12 y son una excelente opción para sustituir a la leche de vaca, además de otros minerales y vitaminas esenciales.Entre sus beneficios están un alto contenido de proteínas, un bajo contenido de grasas no saturadas y vitaminas A, B6, B12, D, E y K.Agua de semillas de melón Ingredientes:-Semillas de un melón.-Un litro de agua.-Endulzante a gusto.Preparación:Quita las semillas del melón y colócalas en una licuadora con medio litro de agua. Agrega el endulzante y licúa.Cuela el resultado en una jarra y licúa los restos nuevamente con el otro medio litro de agua. Cuela en la misma jarra y prueba el dulzor.Si gustas y quieres hacerla menos líquida, puedes usar menos de agua.Prueba esta agua de semillas de melón sola y bien fría, con jugo de limón o con algarroba a modo de “leche chocolatada”.El dato Las semillas de melón son una opción vegetal completa para quienes no desean consumir alimentos como la carne o derivados lácteos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi