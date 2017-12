/ *Se presentarán el Domingo 4 de Febrero de 2018 a las seis y media de la tarde *Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y sin cargos en taquillas del inmuebleCon grandes invitados musicales sobre el escenario, el reconocido trío Los Panchos se presentará el próximo domingo 4 de Febrero en el Teatro Metropólitan como parte de los festejos por su 75 aniversario, en el que harán un recorrido musical que los ha consagrado por tantas décadas como un referente en la música romántica y popular de este país en lo que promete ser un gran acontecimiento que nadie debe perderse. No en balde y desde que Hernando Avilés, Chucho Navarro y Alfredo "el Güero" Gil conquistaron las marquesinas desde 1944, han propiciado que tantos artistas de todos los géneros hayan cantado sus canciones que son ya himnos para miles de personas con sus canciones llenas de romanticismo. El maestro Alfredo "el Güero" Gil mantuvo la dirección del trío hasta el año de 1978, retirándose y dejando en su lugar al maestro Gabriel Vargas, quien a la fecha mantiene vigente la leyenda de Los Panchos con una gran responsabilidad, pese a ser el último integrante de la alineación original. El maestro Vargas es hijo adoptivo del "Güero" Gil y en la actualidad junto a Adán Juárez y Taurino Aguilar mantienen vivo el legado de un trío indispensable en el folclor musical mexicano.El Trío Los Panchos se formó en la ciudad de Nueva York en 1944, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como El Güero Gil, y José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, junto al puertorriqueño Herminio Avilés Negrón, de nombre artístico Hernando Avilés decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos cantando a tres voces y tres guitarras. Tiempo más tarde, Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil el requinto de su propia creación. Se iniciaron en el ambiente artístico el 14 de mayo de 1944 al presentarse en el Hispanic Theatre de Nueva York interpretando música ranchera mexicana con gran éxito, lo que pronto los llevó a grabar su primer disco, para el sello Coda, titulado Mexicantos, con siete temas de música mexicana y el bolero "Hasta mañana", el mismo que les abrió las puertas hacia este género musical con el cual se los identifica en todo el mundo.Los Panchos ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte del siglo XX seguían siendo honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Vendieron millones de copias de sus discos de 78 RPM y álbumes LP a unos pocos años de su fundación. Las compañías discográficas SEECO y CBS Columbia (hoy parte del consorcio Sony BMG Music Entertainment) les dieron a firmar contratos con los que forjaron su trayectoria. En 1951, cuando Hernando Avilés abandonó el grupo, inmediatamente Gil y Navarro convocaron a una audición a varios aspirantes, la cual ganó el músico y cantante boliviano Raúl Shaw Moreno, quien apenas se iniciaba en el ambiente artístico. Shaw Moreno solo duró unos nueve meses con la agrupación, ya que su voz, más pastosa y fuerte que la de Avilés, no terminó de gustar al público.Tras esa crisis, Los Panchos continuaron con su carrera marcada por sus siete primeras voces, e intervinieron también aproximadamente en ciencuenta películas a lo largo de su trayectoria. Durante este tiempo, el lugar de primera voz fue ocupado por artistas como los puertorriqueños Julio Rodríguez Reyes y Johnny Albino y el mexicano Enrique Cáceres Méndez, entre otros. En 1964, CBS propuso a los integrantes del trío, entonces conformado por los dos integrantes fundadores y Johnny Albino, el acompañar por primera vez a una voz femenina. Se trataba de la vocalista estadounidense de ascendencia judeoespañola Eydie Gormé, quien tenía varios años de trayectoria discográfica en los Estados Unidos y que recién empezaba a grabar en idioma español. De la colaboración entre Gormé y Los Panchos, además de los músicos acompañantes, nació el álbum Great Love Songs In Spanish (titulado Amor, en español). El éxito de este intento hizo que la CBS los reuniera nuevamente para grabar los álbumes Cuatro Vidas y Blanca Navidad. Vale resaltar, como anécdota, que ante la imposibilidad por los compromisos artísticos de Eydie Gormé de ensayar con el ya famoso trío, Alfredo Gil propuso usar la voz de su propia esposa como base para los arreglos vocales de estos discos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi