/ Sintraemfor exige la cancelación de los pasivos pendientes.Jesús Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Forestal (Sintraemfor), denunció el incumplimiento de beneficios contractuales por parte de Maderas del Orinoco (MDO).Recordó que hace ocho meses fue aprobada la convención colectiva y de manera progresiva han entrado en vigencia varias cláusulas.Indicó que desde el 15 de noviembre se incumplieron unos acuerdos, que le darían vigencia a cuatro cláusulas contractuales.Mencionó que por esta situación le hicieron un exhorto a la estatal a través de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, el pasado 20 de noviembre.En ese llamado se acordó con la empresa que de los recursos que entregó el Gobierno Nacional, se cancelarían parte de los pasivos laborales adeudados, "pero hasta los momento la empresa no ha honrado los compromisos de pago".Apuntó que en reunión con el titular de MDO, Jhan Urdaneta, este se comprometió a cancelar lo que estuviese pendiente."El 30 de septiembre la empresa tenía que cancelar Bs. 2.000.000 de manera individual a cada trabajador y este sábado que es 30 debería cancelar otros Bs. 2.000.000, que hace un orden de Bs.4.000.000, que es por lo dejado de percibir por el retraso de la discusión del contrato colectivo y que se iba a pagar trimestralmente (…) y la empresa una vez más incumple y no cancela", resaltó.Llamado al gobierno Medina le hace un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro y a todos los organismos competentes para que se aboquen a resolver el problema que atraviesa la maderera."Las condiciones en las que se discutió la convención colectiva no son iguales a la situación inflacionaria actual del país", añadió Medina.Destacó que solicitarán que se le cancele el bono completo o, por lo menos, la mitad de lo que se le debe por lo dejado de percibir."Queremos que él (Urdaneta) cumpla con este compromiso antes de cierre de año, porque si él no cumple saldremos en enero a las calles a protestar", agregó.Mafias internas Jesús Medina, secretario general de Sintraemfor, denunció que en la empresa hay "mafias" que están jugando "a que el presidente (Urdaneta) no honre los compromisos".