/ Agustín Rossi criticó hoy en duros términos la avanzada judicial contra diputados opositores a los que el Gobierno acusó de "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento". El presidente del bloque del FpV-PJ en la Cámara baja remarcó que "es la primera vez que un gobierno denuncia penalmente a diputados opositores y esto lesiona el funcionamiento de la democracia, porque se enmarca en el escenario de persecución a los opositores". "Criminalizaron la protesta social y ahora quieren criminalizar a la oposición política", advirtió Rossi. En la misma línea de pronunció la bancada de esa mismo espacio político en el Senado. "Nuevamente estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento", señalaron los senadores del FpV-PJ.En el último día hábil del año, el Gobierno presentó ayer denuncia penal contra 11 diputados de la oposición, en su mayoría del FpV-PJ. Los acusados por el Gobierno por los delitos de "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento" son Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla (ambos atacados con gas pimienta en la calle por efectivos policiales), Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Daniel Filmus, Andrés Larroque, Marcos Leri y Leopoldo Moreau; a quienes se suman Nicolás del Caño y Myriam Bregman, del FIT. En la denuncia se incluyó curiosamente también a Gabriel Mariotto, quien no es diputado. La jueza María Servini de Cubría es quien deberá analizar las pruebas."Todo fue al revés, siete diputados sufrieron lesiones en un marco de represión. Somos denunciados por el informe de una fuerza de seguridad que tiene muchas acciones represivas", consideró Rossi, dado que el material que tiene a consideración la jueza incluye testimonios de Gendarmería. "Le estoy pidiendo a Macri que retire la denuncia en beneficio del funcionamiento de la República", agregó en ese sentido.El diputado por Santa Fe defendió lo actuado por sus legisladores en la calle porque se "evitó que la represión fuese más dura", y recordó que "según la información que tengo la Gendarmería se quedó sin balas, es decir dejó de tirar por que se quedaron sin balas", en el contexto de "una represión nunca vista".En esa línea, Rossi fustigó a Patricia Bullrich, al asegurar "fue desproporcionado el diseño que hizo la ministra de Seguridad del operativo". Resaltó que la denuncia se hizo en base al "informe de una fuerza de Seguridad que tiene una cantidad de acciones represivas que llevaron a la muerte de Nahuel y de Santiago Maldonado". También recordó que Bullrich "colecciona pedidos de interpelación y de juicio político, pero el oficialismo bloquea absolutamente todo".La denuncia se basa en el supuesto de que a las 13.30 del 14 de diciembre, los legialdores denunciados se abalanzaron sobre los gendarmes que estaban en el cordón de seguridad frente al Congreso y que Pietragalla, uno de los agredidos con gas pimienta, obstaculizó detenciones. Rossi le restó credibilidad y puntualizó en la inclusión de Gabriel Mariotto. "Es tan poco serio que lo incluyen en la denuncia como diputado y lo hacen en el marco de una campaña con la que quieren amedrentar", destacó.Por Radio Cooperativa, Rossi reivindicó que "los diputados denunciados sólo tratamos de que la cosa no empeore". Y justificó lo que hicieron los diputados ese día porque "evitamos que siga adelante una sesión en la que no tenían quórum, en ningún momento hubo quórum".Finalmente, estimó que "al Gobierno no le gustan las voces críticas y lo que intentan es que eso tenga un nivel de estigmatización y criminalización para evitar que la oposición se desarrolle en Argentina"; y señaló que el Poder Judicial actúa como "uno de los estiletes decisivos" para perseguir opositores.También hubo una reacción desde el bloque del FpV-PJ en el Senado contra la denuncia del Gobierno. La bancada que conduce Marcelo Fuentes mostró su "rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho".Los ochos senadores del bloque calificaron como "un hecho inédito e inadmisible" que se avance con esa denuncia. "Los hechos cristalizan una realidad completamente distinta a la mentira con la que el gobierno de Macri engaña para realizar su denuncia y para intentar tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las ordenes" de Bullrich."Es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función", agregan los senadores, quienes destacaron lo "abrumador" del registro audiovisual" en el que se puede ver "que los diputados ejercieron efectivamente su rol de representantes del pueblo, dentro y fuera del Congreso, exigiendo a las fuerzas de seguridad que tuvieran un comportamiento democrático hacia la ciudadanía".Recordaron que un día después de los hechos, "el presidente del Bloque FPV-PJ, junto a los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade" procedieron a denunciar a los responsables del operativo. Asdemás, consideraron que el " objetivo central es criminalizar a la protesta social y amedrentar a las voces que no se someten al diseño de oposición que pretende imponer el Gobierno".