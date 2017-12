/ @humoristarudy¿Cómo le va, lector? ¿Cómo anda? Nosotros acá, póngale que festejando… pero nop vamos a perder una de nuestras más caras tradiciones: la de incluir, en este suplemento, una selección de nuestros mejores titulares del 2017. Ahi van, estos sonVarieté Hay muchísimos dólares veraneando en Panama y Bahamas Incendios, inundaciones, recesión, represión; menos dolares, llueve de todo El gobierno prometió investigar a Arribas hasta que se compruebe si es inocente, o sí Seguimos teniendo lugares en donde falta agua, otros en donde sobra, y otros en donde aumenta La pobreza Cero, ¿es la etapa superior del Salariazo? La CGT le puso fecha al paro: va a ser antes de diciembre de 2015, o después de 2019 Justicia: hay cada vez mas indicios de que hay cada vez menos indicios División ideológica en el oficialismo. Dos bloques: Los Antílópez y los Antibáez" Dos por uno: Varios funcionarios estarían dispuestos a castigar a los Jueces de la Corte, bloqueándolos en Feisbuk Extraña campaña electoral del gobierno para octubre: "Si ganamos, habrá un flor de ajuste, para festejar" La campaña se compensa con otra consigna: " Si perdemos, habrá flor de ajuste, para consolarnos" No dijeron que iban a hacer "si empatan", pero sospechamos que harán "flor de ajuste, por las dudas" Deuda a 100 años: Así Mauricio se asegura manifestaciones en su contra para dentro de un siglo Bonos para el 2117:¡ Uy, si lo hubieran sabido los congresales de Tucumán, estarían re angustiados! Mauricio y la Historia: "Belgrano era un emprendedor increíble… casi casi como Anna Frank" Con esta visión de la Historia, en cualquier momento se viene el homenaje a la Baring Brotherts Mauricio y el vice de Trump discuten inversiones contra Venezuela Refranero Pro "Hacete amigo del juez, y si no, echalo" "A cada Rosas le llega su guanaco" "No hay deuda que dure 100 años" "Pan para hoy, aumento para mañana" "El casado, UVA quiere" "A correo regalado, no se le miran los expedientes" Al que le aumentó la leche, cuando ve la vaca llora Todo bicho que camina va a parar al exportador Al pan pan, y al vino impuestos Un padre que da ganancias, más que padre es una offshore Dime con quien andas y te diré quien te pegó el carpetazo Quien mal anda, vota contra sus propios intereses No hay Mariu que por Bullrich no venga A Dios rogando y con el tarifazo dando Mas vale Lebac en mano que 100 pesos volando La posverdad os hará libres No todo lo que reluce es soja Y de postre: Jesús y Mauricio Jesús multiplicó los panes, Mauricio los sinceró Jesús multiplicó los peces, Mauricio quiere dividir a los laburantes Jesús echó a los mercaderes del templo. Mauricio quiso echar a los maestros de la plaza Jesús dijo: "Padre, por qué me abandonaste". Mauricio: " Padre, ¿ que me hiciste con lo del correo?" Jesús dijo: El que este libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mauricio dijo: dijo "repriman" Muchos consideran que Jesus es el camino al paraíso.Muchos consideran que Mauricio es el camino al paraiso fiscal Jesus tenía a María, Mauricio, a Mariu Jesús le dijo a Pedro: tres veces me negarás. Mauricio trtata de que Lilita no le haga mucho quilombo Jesús usaba barba,. Mauricio, duran barba Jesús es parte de la santisima trinidad, Mauricio tal vez tenga alguna cuenta en trinidad Jesús tiene al Papa Francisco, Mauricio, al papá Franco Jesús resucitó a Lazaro, Mauricio resucita a Lazaro Baez una vez por semana A Jesús lo sigueron millones, Mauricio tiene millones Jesús hacia milagros, Mauricio metía presa a milagro A Jesús lo condenaron,. A Mauricio lo sobreseyeron Jesús rusició al tercer día Mauricio no resucitó el segundo semestre Jesús caminó sobre las aguas. Mauricio hace agua por todos lados Jesus tuvo 12 apostoles, Mauricio " al mejor equipo de los ultimos 50 años Jesús enfrentó al imperio. Mauricio le compra armas Dicen que el 51% voto a Mauricio, dicen que el mismo 51% dijo: "mejor suelten a Barrabás" Bueno año, lector, nos vemos la semana que viene, en pleno 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi