El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, aseguró que el gobierno nacional ha estafado al pueblo de Venezuela ante la necesidad más grande que existe en el país, la de alimentación, por lo que acompañarán no solamente las protestas, sino los justos reclamos de la sociedad por la falta de comida que se han producido en los últimos días.Es por ello que la Comisión abrirá una investigación al gobierno venezolano por la supuesta compra de perniles y el incumplimiento en su entrega, que ha provocado múltiples protestas en todo el territorio nacional.Esta decisión fue tomada luego de que el pasado miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro , anunciara que los retrasos en la entrega de los perniles a través de los CLAP, prometidos para estas navidades, se deben a un sabotaje hecho por Portugal dado que, según afirmó Maduro , habían sido comprados a este país.Sin embargo el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, desmintió las declaraciones de Maduro asegurando que Portugal no exporta Pernil a ningún país. De igual forma la empresa portuguesa Raporal también negó las acusaciones de Maduro , aseverando que Venezuela no recibió los perniles porque el gobierno aún no ha pagado una deuda de casi 40 millones de euros desde el 2016.El presidente de la Comisión, diputado Juan Guaidó, asevera que existen contradicciones entre lo dicho por el presidente de la república y Freddy Bernal, quien es el encargado de los CLAP.Esta investigación se une al escándalo por sobreprecios que ha sido investigado y denunciado desde la Asamblea Nacional, en el que se vincula directamente a Samark López, presunto testaferro del vicepresidente de la República Tareck El Aissami y al presidente Nicolás Maduro La Comisión de Contraloría invita a los venezolanos a denunciar la corrupción en cualquier escala, incluyendo aquellos casos en que productos como el prometido pernil fueron cobrados, más no entregados. Las denuncias serán recibidas a través del portal WWW.DENUNCIAELGUISO.COM donde se realizará seguimiento a cada caso junto a la ONG "Quiero Paz".