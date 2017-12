/ Una muchacha escuchando música con sus audífonos/Cortesía ¿Quién no se ánima a escuchar un tema musical? En el 2017 diferentes cantantes marcaron con sus grandes éxitos las radios de las casas y los vehículos, siendo para muchas personas una opción para relajarse y disfrutar.Según la lista del portal de música más importante en Internet “Spotify”, el tercer tema más escuchado y con más reproducciones en YouTube es “Despacito” con Luis Fonsi y Daddy Yankee.A continuación la lista de las canciones más escuchadas en el 2017 de “Spotify”:“Shape of You” de Ed SheeranEs una canción lanzada el 6 de enero de 2017 como parte de su tercer álbum de estudio junto a “Castle on the Hill”. En el mes de mayo del presente año lanzó el video del tema, que actualmente tiene 6.300 reproducciones en YouTube. Los productores que participaron en la canción “Shape of You” del cantante británico Ed Sheeran fueron Steve Mac y Jhonny McDaid. Sus autores son: Ed Sheeran Steve Mac y Jhonny McDaid.“Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin BieberEs un tema que revolucionó en varias partes del mundo, siendo la versión con Justin Bieber que llegó al número uno de la lista Hot 100 de Billboard.“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy YankeeEs el video más visto de YouTube. Es el primer sencillo de álbum del artista Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee, publicado el 12 de enero de 2017 con el sello de Universal Music Latino. Escrita por Luis Fonsi, Gabriel García, Erika Ender y Daddy Yankee; producida por Aj Santos, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.El tema logró 4 premios de 4 nominaciones en los “Grammy Latinos 2017” por Canción del año, Grabación del año, Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor vídeo musical versión corta.“Something Just Like This” de The Chainsmokers, ColdPlayEs una canción del duo norteamericano de música electrónica “The Chainsmokers” y la banda británica de rock “Coldplay”. Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum de “The Chainsmokers Memories…Do Not Open” el 22 de febrero de 2017 y como el primer sencillo de “EP Kaleidoscope” de “Coldplay” en la versión Tokyo Remix el 23 de junio de 2017.“I’m the One” de DJ KhaledEs una canción del artista DJ Khaled que tiene sonido veraniego y cercano al reggae, con la interpretación de la voz de Justin Bieber y la colaboración de DJ Khaled, Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne.RMF/Sincuento.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi