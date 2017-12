/ La policía llegó al edificio de oficinas en Long Beachel viernes y halló muertos al atacante y una víctima, y supo que otra persona herida condujo por cuenta propia hasta un hospital, dijo el sargento de policía Brad Johnson en conferencia de prensa.El herido se encontraba en condición estable.Los agentes no realizaron un solo disparo, dijo Johnson. Un equipo SWAT revisó el resto del inmueble y no halló a ninguna otra víctima.Las autoridades no han determinado el móvil del ataque, pero enfatizaron que no se trató de un hombre armado disparando a cuantas personas le fuera posible."Este incidente fue violencia laboral", aclaró Johnson.Imágenes de video mostraron a personas que salían corriendo del edificio de oficinas de dos niveles y gritaban que alguien estaba disparando en el interior.El edificio se encuentra en un vecindario adinerado de Bixby Knolls.El inmueble aloja tres despachos jurídicos, pero la policía no reveló en cuál se registró el incidente.El lugar se ubica a unos 30 kilómetros (20 millas) al sur del centro de Los Ángeles, en Long Beach, una ciudad de unos 460.000 habitantes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi