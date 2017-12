/ Luis Etchvehere atraviesa un fin de año convulsionado. A la polémica por el bono de 500 mil pesos que cobró cuando cambió la presidencia de la Sociedad Rural Argentina por el ministerio de Agroindustria, se suma el avance de la causa que inició su hermana Dolores por estafa, que ayer tuvo un nuevo paso con dos requisas, un pedido de embargo y la citación a indagatoria del ministro para el próximo 27 de febrero.Alejandro Cánepa, a cargo de la Fiscalía de Coordinación Nº 3 de Paraná, fue quien pidió el acceso a los libros societarios de SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos) y Construcciones del Paraná. La causa comenzada por Dolores Etchevehere la enfrentó al resto de su familia: la madre (Leonor Barbero) y tres hermanos hermanos varones (Luis Miguel, Arturo y Juan Diego), tras la muerte del padre en 2009. Si hubiese habido algún tipo de negativa a dar la documentación pedida, los oficiales de Justicia tenían la instrucción de allanar los domicilios.El nudo de la causa pasa por Las Margaritas SA, una de las empresas familiares, donde Dolores Etchevehere es accionista y, como tal, inició la denuncia. Todo surgió cuando Las Margaritas tomó créditos con el Banco Itaú para sembrar soja, por un valor de 250 mil dólares, a devolver en la misma moneda a una tasa del 8 por ciento anual. La hermana del ex titular de la SRA denunció que el dinero fue desviado a través de la firma SAER, editora de El Diario de Paraná, donde los Etchevehere tenían el 40 por ciento. El capital restante lo aportaba Walter Grenón.Según contó Dolores Etchvehere a este diario en enero pasado, "dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada". De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná S.A., constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo entonces una maniobra de vaciamiento de SAER y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente.El Banco Central confirmó los movimientos a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y allí fue cuando se inició una causa por estafas en la justicia ordinaria y luego otra por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria en la justicia federal de Entre Ríos. "La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente", adujo el fiscal Cánepa en un escrito presentado el jueves a la Justicia, en el que pide que se investigue a la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), creada por Grenón.En rigor, se transfirieron los inmuebles de una empresa a otra del mismo grupo. Ahí es cuando nace Construcciones del Paraná. El avance de la causa por defraudación, que prevé hasta seis años de cárcel, llevó al procedimiento de ayer, al tiempo que se confirmaban las citaciones para los Etchvehere una vez que termine la feria judicial. El fiscal Cánepa contó a PáginaI12 que "vamos a analizar los libros societarios y a hacer peritajes con información pedida a la AFIP, el Inaes y la Inspección de Persona Jurídica de Entre Ríos". Unos de los puntos a analizar es ver la posible variación en la composición societaria de SAER, con lo cual "variaría la imputación", según el funcionario. En otras palabras, buscan saber quiénes estaban en la sociedad al momento de los hechos que se investigan. A partir de allí "podría verse si es que hay o no una vinculación con Las Margaritas", que de momento es un tema aparte respecto de la actuado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi