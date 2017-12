/ · Este 28 de diciembre, la explanada María Bonita fue el escenario en el que el DJ internacional Alan Walker hizo bailar a más de 10 mil asistentes · Mientras el grupo Matute prendió el escenario interpretando música de los años 80´s en inglés y español en Forum Mundo ImperialUno de los artistas más esperados se presentó en Mega Feria Imperial Acapulco, este jueves 28 de diciembre, con éxitos como Faded, Sing me to sleep, Spectre o Force, y con un maravilloso espectáculo de luces y color. Para ofrecer uno de los momentos cumbre de estos catorce días de festejo que se han preparado en Mundo Imperial, este DJ y productor noruego-britanico, llegó a Acapulco para hacer vibrar a los miles de espectadores que se dieron cita en la explanada María Bonita para ser parte de este espectáculo. Con sólo 20 años, Alan Walker se ha colocado como uno de los DJ´s más importantes de la escena mundial. Ha alcanzado más de 400 millones de reproducciones en YouTube y, recientemente, ha sido considerado entre los 20 mejores DJ´s de mundo. Walker comenzó su carrera aprendiendo a hacer música a través de tutoriales de YouTube, debido a la curiosidad que le generaba saber cómo se hacían los éxitos que él mismo escuchaba de sus artistas favoritos. Gracias a su tenacidad e innegable talento, hoy es uno de los principales referentes de la música electrónica y ha conseguido importantes colaboraciones, como la reciente con Noah Cyrus, "All Falls Down". Sin duda, ésta es una de las presentaciones más esperadas de esta sexta edición de Mega Feria Imperial Acapulco. Y por si fuera poco, el grupo pop rock Matute, formado en la Ciudad de México en 2007 por Jorge D’Alessio, Igancio Izeta; líder de la agrupación, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter, Paco Morales, también estuvieron presentes tocando sus mejores canciones durante el evento en Forum Mundo Imperial Acapulco. Matute no poseía un contrato discográfico, por ello con todo su esfuerzo hicieron posible la realización de su primer disco titulado “"Ochenterizzimo”, grabado en Italia, el cual contiene 10 covers de canciones de los 80’s. Posteriormente, el grupo comenzó a trabajar junto a la disquera Get In/Warner Music, con quién realizaron una segunda producción discográfica con temas inéditos. En julio de 2009 dan comienzo a su espectáculo titulado "The 80′s box show" en un bar en el sur de la capital mexicana. El 3 de noviembre de 2009, se presentan en Brasil, siendo la banda de apertura de Mi delirio World Tour, gira mundial de la cantante mexicana Anahí y en 2010 presentan su espectáculo "La Guerra de los 80" con lo mejor de la música de los 80 en medio de un impactante performance. Sin embargo, no fue hasta el 13 de febrero de 2012, que estrenan el programa "MatuTv", conducido por la banda, una producción del canal Telehit, el cual fue un éxito para la agrupación, ya que lograron llamar la atención de más público y lo que los llevó a lanzar su álbum digital vivo, titulado "Matute – En Vivo" en 2013. Además de los espectaculares conciertos que se han estado preparados todos los días, hasta el 07 de enero, Mega Feria Imperial ha dispuesto también más de 30 juegos mecánicos, una aldea para niños con inflables, espectáculo sobre hielo, actividades educativas y culturales, paseo navideño, casa del terror, stands comerciales, un pabellón con lo mejor de la gastronomía y artesanía guerrerense, área de restaurantes además de interminables actividades programadas con el fin de llevar sana diversión tanto público local, como a los turistas que llegan de todas partes del mundo a pasar el fin de año en este maravilloso puerto. Los costos de entrada para la Mega Feria Imperial Acapulco serán de: Ø $180 del 06 de diciembre al 07 de enero (válido en taquillas del Fórum y sistema de Ticketmaster). Venta de boletos en Ticketmaster www.ticketmaster.com.mx (53259000) Para más información: www.megaferia.mx F: Mega Feria Imperial Acapulco T: @MegaFeriaImpCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi