/ Sleepbot – iOS | AndroidUno de los puntos fuertes de Sleepbot es su detector de sonidos incorporado, lo que nos permitirá registrar si algo nos ha despertado por la noche. Resulta especialmente interesante para todos aquellos que suelen despertarse en mitad de la noche , ya que puedes averiguar si el momento coincide con algún ruido extraño. Además, la aplicación cuenta con una sección de consejos para mejorar la calidad de nuestro sueño.Runtastic Sleep Better – iOS | AndroidLa mayoría de ustedes habrán oído hablar sobre Runtastic Sleep Better, una opción ampliamente conocida al ser una de las herramientas de la popular Runtastic. El objetivo de esta aplicación es detectar el mejor momento para despertarnos , algo que hará analizando la profundidad de nuestro sueño. Su funcionamiento es de lo más simple, esa que solo tenemos que colocar el móvil junto a la almohada para empezar a recopilar los datos de movimiento necesarios.Sleep Cycle – iOS | AndroidTerminamos la lista de alternativas con Sleep Cycle, una aplicación ideal para los que duermen con otra persona , ya que tal y como afirman sus creadores, el análisis del sueño no se ve afectado aunque la otra persona se mueve mientras duerme. Además de para analizar nuestro sueño, la app se encargará de despertarnos en el momento idóneo para evitar que nos levantemos cansados. Sin duda, merece la pena echarle un vistazo.