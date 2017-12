/ En el marco de la inauguración de un nuevo comedor popular para atender a 150 niños en el sector Las Casitas de Barrio Unión, en Petare, el Secretario General de Primero Justicia en el municipio Sucre, Brian Fincheltub, ratificó que el gobierno debe abrir el canal humanitario para evitar que más niños sigan muriendo de desnutrición.Fincheltub condenó que “mientras algunos siguen con un discurso político, que si el imperio, nosotros seguimos trabajando porque el hambre no agarra vacaciones. El gobierno, que es una gran piedra para solucionar los problemas, si les interesa el pueblo les decimos desde Petare que abran el canal humanitario. Las soluciones políticas, van a llegar a algún acuerdo, Dios quiera que sí, pero mientras se llega a ese acuerdo político se tiene que abrir un canal humanitario. ¿Cuál es la razón para que en Venezuela esten muriendo 6 niños por semanalmente por falta de alimentos cuando otros países han ofrecido ayuda humanitaria de comida y medicinas? ¿indolencia o es que acaso está es una estrategia del gobierno para hacer al pueblo más vulnerables a sus chantajes y lograr que sean más dependientes de ellos?”.Detalló que “seguimos adelante con nuestro plan de alimentación que beneficia a más de 8.500 niños en todo nuestro petare. Lamentablemente el hambre no agarra vacaciones, ni la miseria, la tristeza y los problemas sociales que han sufrido los venezolanos durante todo este año, pero en los momentos más duros y más difíciles es cuando más tenemos que estar nosotros del lado del pueblo.Estamos en las buenas y también tenemos que estar, sobre todo, en las malas y por eso estamos inaugurando otro comedor en esta comunidad para 150 niños, que se alimentaran todos los días. Es importante resaltar que son chamos de bajos recursos y es probable que si este comedor no existiera, ellos estarían en su casa sin comida.Brian Fincheltub ratificó que “nosotros estaremos trabajando de la mano con las comunidades porque para trabajar por el pueblo no se necesita un cargo”.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi