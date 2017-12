/ El reconocido animador venezolano, Gilberto Correa, se lanzó al agua nuevamente. A sus 74 años ratificó que es un hombre que sigue creyendo en el matrimonio y que el amor “no tiene horario, ni fecha en el calendario”.La información fue divulgada por el recién electo alcalde de Baruta, Darwin González, en su cuenta de Instagram, quien celebró el enlace de Gilberto Correa con su novia Diana Nuñez. El recordado animador de Sábado Sensacional ya ha estado casado con Claudia Spangler, Maria Eugenia Maury, Raquel Lares e Isabel Sanabria y tiene dos hijos: Karina y Carlos Enrique.Que gran honor y alegría! Hoy tuve la oportunidad de unir en matrimonio civil a dos grandes venezolanos: Gilberto Correa y Diana Nuñez! Muchas felicidades en esta unión!Una publicación compartida por Darwin González (@darwingonzalezp) el Dic 29, 2017 at 3:45 PSTGilberto ha estado alejado de la televisión. El pasado 10 de diciembre, reapareció para anunciar en el programa de la periodista Shirley Varnagy que ha sido diagnosticado con Mal de Parkinson: "Cuando me enteré del diagnóstico me deprimí. El Parkinson es una tembladera y yo no tengo nada, estoy nadando en la piscina, hago ejercicio y estoy rodeado del afecto de la familia", confesó.Aseguró que hará "todo lo que esté a su alcance" para ayudar a las personas que como él se encuentran en esa situación, sobre todo en un país como Venezuela donde es tan cuesta arriba llevar a cabo un tratamiento de este tipo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi