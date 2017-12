/ El cantante de origen boricua Ricky Martin y la actriz española Penélope Cruz, serán dos de los responsables de presentar y entregar los galardones en la edición número 75 de los premios Globos de Oro 2018, según confirmó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.Pero no estarán solos. Martin y Cruz estarán acompañados por grandes estrellas del cine como Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Infobae.Además, el venezolano Edgar Ramírez, más Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington y Emma Watson, también dirán presente en la gala que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, en las inmediaciones del hotel Beverly Hilton.En esta nueva edición de los premios, que contará con la animación del comediante Seth Meyers, la afamada Oprah Winfrey será homenajeada con el reconocimiento anual Cecil B. DeMille, que se le entrega a aquellas personas que han hecho importantes aportes al espectáculo.Se espera que los considerados "abreboca" de los Oscar de como máximo ganador al film The Shape of Water, de Guillermo del Toro, que cuenta con al menos siete candidaturas que incluyen Mejor Película y Mejor Dirección.Con información de AgenciasAnzoátegui Barcelona Diario Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi