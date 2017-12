/ Mia Khalifa es una de las actrices pornos más emblemáticas den cine para adultos, aunque ya no este activa en esta franquicia; ella aún se roba la atención del mundo entero.La reina del porno, le encanta la navidad y por eso se ha mantenido consecuente en las redes sociales , compartiendo fotografías de su día a día en estas vísperas navideñas. Recientemente, publicó una foto para despedir al 2017 y para suerte de muchos (y de nosotros también), la imagen en cuestión, podemos verla más sexy que nunca.This months Patreon poster that my members voted on!! Shot by the wildly talented @atwes 😍 (follow him for more from this shoot!) click the link in my bio to become a member, I’m signing every single one to be mailed out ASAP next week!! @miakpatreonA post shared by Mia K. (@miakhalifa) on Dec 28, 2017 at 6:00pm PSTLa imagen muestra a Mia con una camisa de hombre abierta, sin nada más debajo, y que deja ver su cuerpo sin nada en el torso y unos pantis deportivos.En su mano derecha sostiene una copa de champaña, mientras que la botella del espumoso se observa detrás de ella, como en actitud de celebración de despedida de año.¡Feliz año Mia!via GIPHYCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi