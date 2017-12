/ Robbie Williams es uno de los cantantes más locos de la industria musical, ahora como de costumbre navideña el artista volvió a desnudarse en su cuenta de Instagram , tal y como lo hizo el año pasado.En su cuenta personal , el famoso interprete de “Angel”, publicó una polémica y sexy fotografía, sin nada de ropa, solo tapándose su miembro con las manos, tal y como acostumbra.Happy Christmas everyone! ✨🎄 Who wants a kiss under the mistletoe? 😉A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on Dec 25, 2017 at 8:37am PST"¿Quién quiere un beso debajo del muérdago?" , fue el texto que acompaño la polémica imagen la cual generó miles de comentarios y un total 100 mil likes (hasta el momento)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi