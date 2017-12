/ En un duelo que se definió por una carrera los Cardenales de Lara vencieron 1-0 a las Águilas del Zulia. Con el lauro finalizaron la temporada regular como el mejor equipo en la tabla.Los abridores de ambos conjuntos estuvieron a la altura, Yoanner Negrín por parte de los crepusculares y Richard Castillo se subió a la lomita por los rapaces, reseñó Meridiano.La única rayita del partido llegó en el séptimo capítulo cuando Elvis Escobar dio triple y llegó al plato tras un roletazo de out productor conectado por Yonathan Mendoza.El triunfo se lo apuntó Jorge Martínez (7-2) quien relevó a Negrín y actuó por espacio de dos entradas donde no recibió anotaciones, permitió tres imparables y no abanicó a nadie, ni entregó boletos, mientras que Felipe Paulino salvó su octavo encuentro de la zafra. Por su parte la derrota fue para Gian Rizzo (0-1).SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi