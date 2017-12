/ México, Chile, Colombia y Miami han sido escenarios de los asesinatos de seis jóvenes mujer es venezolanas, quienes habían emigrado buscando mejores condiciones de vida y seguridad y lo que encontraron fue la muerte. Se sospecha que una de ellas fue víctima de un asesino serial en Ciudad de México.Con el asesinato a balazos de la modelo Andreína Elizabeth Escalona Leyzaga en Monterrey, México, suman seis las venezolanas asesinadas en diferentes sitios de América, en menos de dos meses ¡Y pensar que muchos deciden emigrar buscando seguridad!Andreína Elizabeth Escalona Leyzaga, de 27 años de edad, modelo de profesión, murió de varios disparos en la cabeza, la madrugada del domingo 24 de diciembre, cuando viajaba de co piloto en un Mercedes Benz, en compañía de un hombre en la localidad de San Pedro en el nororiente mexicano.De acuerdo con el reporte policial, el automóvil fue interceptado por dos vehículos de los que salieron varios sujetos que los acribillaron.Escalona Leyzaga recibió varios disparos en la cabeza y murió en el Hospital Universitario de Monterrey, mientras que su acompañante, Rodrigo Salas González, pese a recibir dos disparos se mantiene grave, pero estable.La policía maneja la venganza como hipótesis, pues al parecer ambos estaban en un local nocturno en el que se había presentado una riña en la que estuvieron involucrados y sus consecuencias los alcanzaron cuando se dirigían a la casa de él en Santa Catarina, estado de Monterrey.Escalona Leyzaga fue la segunda modelo venezolana asesinada en México en cuestión de días, pues el 17 de noviembre Génesis Gibson fue hallada muerta en un hotel de la Ciudad de México y se presume fue víctima de un asesino serial.El cuerpo, localizado en la habitación 107 del Hotel Platino, Colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza de Ciudad de México, pudo ser reconocido por dos tatuajes.Gibson Jaimes murió por asfixia mecánica y su cuerpo presentaba varias heridas causadas por un instrumento punzocortante.La encontraron amordazada y amarrada de pies y manos y con un lazo azul en el cuello. Tenía múltiples golpes en su rostro, vientre y piernas.La joven de 24 años, oriunda del estado Vargas, había sido reportada como desaparecida el 16 de noviembre, cuando dijo a sus familiares que se encontraría con un hombre en un hotel.Había emigrado a México hacia tres años y vivía junto a hermana y otros dos venezolanos. Deja una hija pequeña.El caso de la venezolana coincide con otro similar registrado en el mes de abril, en un hotel de la Colonia Roma, por lo que sospechan de un asesino serial.En esa ocasión se localizó el cadáver de una mujer de 26 años de edad, maniatada y con golpes en el cuerpo.El cuerpo de Génesis Gibson no pudo se repatriado porque podría ser necesaria la exhumación del cuerpo para complementar las investigaciones.Femicidio en Chile El 4 de noviembre la también venezolana Susjes Mejías murió al recibir 13 puñaladas, propinadas por su pareja que se resistía a que lo dejase.La joven, que tenían pocos meses en Chile buscando mejores condiciones de vida para ella y su pequeño hijo que la esperaba aquí, fue apuñalada en el balcón del apartamento al que recién se había mudado con su victimario en Santiago.Los testigos relataron a los medios de comunicación que escuchaban los gritos de Susjes y le pidieron que les dijera cuál apartamento era, para poder avisar a la policía."Le gritaban desde sus balcones al hombre para que la soltara y le decían a ella que indicara el número del departamento. El 1012, habría respondido la mujer minutos antes de fallecer", relata el diario chileno La Tercera.Poco después la policía chilena, los Carabineros, atendieron la llamada de auxilio por violencia intrafamiliar e irrumpieron en el apartamento 1012 y encontraron el cadáver de la joven en el balcón, con al menos 13 heridas por arma blanca.Cerca, tirado en el piso, estaba su asesino, con una herida en el tórax que él mismo se infringió tratando de "suicidarse", pero no se provocó mayor daño.Dos casos más en Colombia El 6 de diciembre Verónica Raga, de 22 años, fue asesinada a tiros en Cúcuta y su cadáver fue hallado por agricultores en la zona rural de El Diviso, ubicada entre los municipios Convención y San Pablo de Teorama del Norte de Santander.La joven que había emigrado hacia un año recibió varios impactos de bala en la cabeza.Las autoridades no han podido prácticamente avanzar en la investigación más allá de la identificación de la víctima y no hay hipótesis claras sobre los móviles del crimen.La otra venezolana asesinada durante de diciembre en Colombia fue Yulimar Carolina Hidalgo, de 17 años de edad, quien fue apuñalada ocho veces por su pareja, Francisco Quiñones Julio, en medio de un ataque de celos.El crimen ocurrió en el en el barrio Santo Domingo de Barranquilla, donde Quiñones atacó a la joven con un cuchillo de pelar naranjas.El diario El Heraldo reseña que la tía del homicida aseguró que el móvil fueron los celos: "Ella aquí en Barranquilla no tenía familia ni conocidos, solo a nosotros. Mi sobrino creía que ella se la estaba haciendo. Él la buscaba desesperado. El sábado anterior llegó como a las 11 de la noche, después de estar todo el día por fuera. Yo le había dicho a él que antes de que las cosas fueran peores la mandara para Venezuela y ya le había conseguido 50 mil pesos para que se fuera. El sábado él le dijo que se alistara que le había levantado la plata de los pasajes".Yulimar Carolina Hidalgo había llegado a Barranquilla junto con Quiñones hacia cuatro meses.Femicidio en Miami El ultimo de los casos de esta lista negra ocurrió en Miami , el 6 de diciembre, cuando la periodista Wendy Bandera, de 25 años, fue asesinada por su esposo, Luis Palacios (28), cuando se dirigían al City Hall de Hialeah para divorciarse luego de meses de una tortuosa relación.Ese día un transeúnte se topó con un Nissan estacionado frente al ayuntamiento, en cuyo interior estaba el cuerpo apuñalado de Bandera, quien había sido asesinada a puñaladas por su esposo y primo, Luís Siddharta Palacio Madariaga, quien se desangraba a su lado, luego de inflingirse varias heridas en tórax y muñecas.Tuvieron una historia de ocho años de amores contrariados que los llevaron a emigrar a Miami donde creyeron que serían felices para que al final todo acabara de una terrible manera, por el miedo de ella y los celos y sospechas de él.Tal vez , solo tal vez, los venezolanos no estaremos seguros en ninguna parte, la violencia siempre termina alcanzándonos como una especie de maldición.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi