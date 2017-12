/ Vendedores aseguran que durante el mes de diciembre los padres hicieron un esfuerzo para poder comprar ropa, zapatos y juguetes a sus hijos, por lo que fueron las tiendas infantiles las que mantuvieron una mejor venta. El resto de los comercios registraron un bajón de 60 por ciento, según, la Cámara de Comercio del estado Lara.Los estrenos, gustos para los adultos y compras de artículos para el hogar quedaron en el pasado, comerciantes afirman que la caída en la venta de pantalones, camisas, zapatos y demás piezas para los más grandes tiene una caída drástica. Jenifer Vargas, vendedora, contó que no vendió ni la cuarta parte de los zapatos que tenía, en comparación al año pasado.Las ventas nada que subieron en este diciembre, a duras penas vendí correas para niños en Bs. 100 mil, que además hay que añadirle huecos, porque estamos más flacos", narró también con tristeza Eulogio Mendoza, quien tiene un puesto en el mercado socialista en el centro de Barquisimeto.El comerciante explicó que trabaja sólo con mercancía nacional, porque las importaciones de jeans por ejemplo están impagables, "uno solo está en Bs. 800 mil, saque la cuenta por docena. Y en cuánto debo venderlo para poder ganarle algo", dijo.No creen en ofertas Compradores consideran que los carteles de ofertas son sólo publicidad engañosa " uno entra porque lee o escucha en los parlantes que hay ofertas de un 20 y 30 por ciento, pero la realidad es que le suben y al hacer el descuento queda igual de caro" , dijo la ingeniero Mercedes Soto a la salida de una tienda en la 20.Rita Betancourt, presidenta de la Cámara de Comercio de Lara, asegura que el bajón de un 60% en las ventas durante la época navideña preocupa a todos los comerciantes, porque ni con las ofertas lograron atraer a los clientes. "Esta es una de las peores navidades para el sector" , lamentó Betancourt, quien aseguró que en algunos comercios hicieron descuentos entre 10 a 15% en la mercancía, para que la gente se animara a comprar.Cierran sus puertas Nos fuimos de vacaciones colectivas, regresamos el 22 de enero", dice el cartel que se deja ver en santamarías de algunos comercios del centro de la ciudad, lo cual demuestra que no será como en años anteriores que volvían el 15 de enero luego de la procesión de la Divina Pastora.La Cámara de Comercio del estado Lara, asegura que esto se debe a que muchos comerciantes ya no tienen mercancía, las fallas en la distribución y la dificultad de poder comprar la poca que les llega a los negocios, tiene contra la espada y la pared a los comerciantes porque muchos no tienen cómo seguir invirtiendo.Muchos ya no tienen ni inventario, están vendiendo es lo que les queda en exhibición, la situación es muy crítica para el sector", precisó Rita Betancourt, presidenta de la Cámara.Algunos comerciantes dudan en seguir trabajando en el año próximo, porque las políticas económicas juegan en su contra, y golpean fuerte al sector que esta sobreviviendo ante la crisis.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi