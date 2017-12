/ Los viajeros mexicanos comparten con Booking.com que las preocupaciones del hogar no les permiten disfrutar completamente de sus primeros momentos de descanso. No importa si nos vamos de vacaciones una noche, durante el puente o semanas enteras: la idea es disfrutar ese tiempo al máximo. Sin embargo, los viajeros mexicanos aún nos preocupamos por la casa, el trabajo, o las mismas vacaciones durante las primeras 24 horas de nuestro descanso. Es más, uno de cada cinco mexicanos no disfruta de momentos divertidos durante el primer día de un viaje debido a las cosas que pueden salir mal o se han olvidado en casa.Booking.com, el líder mundial del sector que conecta a los viajeros con la oferta más amplia de alojamientos increíbles realizó un estudio con más de 1,800 personas en 25 países de todo el mundo y les preguntó cómo se sentían al principio de sus vacaciones para poder darles tips de cómo cambiar al modo vacacional más rápidamente.Vacaciones ¡ON!Las vacaciones pueden empezar oficialmente más tarde de lo que nos gustaría. El estudio revela que el tiempo que tarda cada persona en mentalizarse puede ser diferente:El alojamiento juega un papel importante, y casi 1 de cada 4 mexicanos (25%) confiesa en entrar en modo vacacional al momento de llegar a su hotel o casa de renta. Otros viajeros nacionales tienen la necesidad física de desconectarse completamente, y sólo lo consiguen después de haber pasado una noche de descanso en su destino (13%). Para algunos viajeros mexicanos es básico contar con sus pertenencias a la mano, ya que sólo el 8% puede relajarse hasta que han desempacado . Y, tristemente, 1 de cada 20 mexicanos (4%) afirma que nunca ha sentido lo que llamamos "modo vacacional". Cuando el chip no funcionaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi