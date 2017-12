/ La alimentación que podemos llevar hoy en día no es de todo saludable para nuestros órganos. Con el tiempo se van resintiendo y es por ello que precisamos "limpiarlos".Comer en exceso, frituras, alimentos procesados o con aditivos son perjudiciales para la salud, sobre todo si a esto le sumamos el estrés y las preocupaciones. Por ello, nada mejor que aprovechar las bondades de varios suplementos para desintoxicar el hígado.¿Cómo utilizar los alimentos que limpian el hígado?Como en cualquier otro plan alimentario, lo ideal es ir añadiéndolos de a poco a la dieta diaria. Se recomienda, para este caso particular, realizar dos limpiezas hepáticas y de la vesícula biliar dos veces al año y a su vez, ir dejando de lado los alimentos que no son buenos para la salud y estos órganos. Una buena opción es añadir uno cada semana.Alimentos para desintoxicar el hígadoEstos son los alimentos que no deben faltar en la dieta diaria para poder limpiar el hígado:1-El ajo: con una pequeña cantidad puedes activar las enzimas de este órgano y eliminar las toxinas. A su vez, contiene selenio y alicina, que permiten limpiar mejor el hígado.2-El pomelo: por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes, ayuda a aumentar el mecanismo natural de desintoxicación. Puedes tomar un vaso de zumo de pomelo recién exprimido por las mañanas antes de desayunar para excretar sustancias cancerígenas.3-La zanahoria y remolacha: debido a su gran aporte de beta-caroteno y flavonoides, estimulando la función hepática.4-El té verde: es un aliado para el hígado por sus compuestos, tales como la catequina, que asiste en las funciones de este órgano, además es un adelgazante natural.5-Las hortalizas de hoja verde (espinaca, acelga): se pueden comer crudas, cocidas o en zumo, aportando clorofila y a su vez, absorbiendo las toxinas del torrente sanguíneo. Neutralizan los metales tóxicos, los pesticidas y los productos químicos de los alimentos y protegen al hígado.6-El aguacate: ayuda en la producción de glutatión, elemento vital para la limpieza hepática y para eliminar toxinas. Se debe consumir regularmente crudo.7-La manzana: contienen pectina y otros componentes buenos para la liberación de toxinas del tracto digestivo.8-El aceite de oliva: también pueden ser otros como el de lino o cáñamo (prensados en frío), porque gracias a sus lípidos eliminan toxinas y disminuye la sobrecarga tóxica del hígado.9-Los granos: puede ser arroz integral por ejemplo. Ricos en vitaminas B ayudan a metabolizar las grasas y a descongestionar el hígado. Se recomienda no consumir harina blanca.10-Las verduras crucíferas (brócoli y coliflor), que incrementa los glucosinolatos y la producción de enzimas, mientras eliminan sustancias cancerígenas.Fuente: mejorconsalud.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi