La escasez de billetes en Venezuela se incrementa y las entidades financieras no pueden cubrir la demanda de los usuarios, ni siquiera la gente mayor se respeta. Son recurrentes las denuncias en redes sociales por parte de los pensionados y jubilados quienes están recibiendo billetes de muy baja denominación con lo cual no pueden comprar porque no son aceptados en ningún establecimiento comercial.El periodista Lenin Danieri publicó en su cuenta de twitter un video en una entidad financiera de Maracaibo, en el estado Zulia. Al recibir su pensión, un señor mayor comenzó a tirar los billetes en el suelo, bajo la mirada indiferente de usuarios y empleados de la agencia.Así reaccionó un ciudadano cuando en el banco le dieron una suma en efectivo con billetes de 20 bolívares. Ese papel moneda no lo reciben ni las personas que cuidan carros en los estacionamientos # Venezuela #Zulia @trafficMcbo pic.twitter.com/ezSIuhaOt7— Lenin Danieri D (@LDanieri) December 30, 2017