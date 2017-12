/ Politólogos coinciden en que Venezuela necesita independencia de poderes.Desde los héroes de la Independencia hasta los líderes de la revolución, la política venezolana se ha caracterizado por el culto a la personalidad de quienes llevan las riendas del Estado.En el país, quien lidera el Poder Ejecutivo tiene atribuciones de jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante de la Fuerza Armada Nacional, director de las relaciones exteriores de la República, jefe de la Hacienda Pública Nacional y jefe de la Administración Pública Nacional.Politólogos definen el modelo presidencialista como la concentración del poder en un líder o jefe nacional con derecho al mando, no solo en sus funciones, sino también en aspectos como la justicia y las leyes.Para el sociólogo Trino Márquez la política latinoamericana es tradicionalmente presidencialista, pero destaca el caso venezolano como el ejemplo más importante de un modelo centralizado.Explica que en décadas anteriores el país no contaba con los recursos ni las instituciones para organizarse de forma descentralizada. "Era necesaria una figura fuerte que pudiese dirigir".Márquez considera que la evolución de la sociedad, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de gremios y universidades abrió la posibilidad de crear una democracia descentralizada que actuara de forma eficiente para beneficiar a los ciudadanos."Era muy importante democratizar el poder en los tres niveles: central, regional y municipal".Sin embargo, el sociólogo considera que este proceso se revirtió con la llegada de la "revolución bolivariana" del expresidente Hugo Chávez y continuada por el actual presidente Nicolás Maduro "Tenemos el Gobierno más centralista y autoritario desde la época de Juan Vicente Gómez". Opina que las figuras de alcaldes y gobernadores han pasado a ser un elemento figurativo con disminuidas competencias en el desarrollo de planes.Márquez relaciona el presidencialismo con las políticas personalista que han dominado Latinoamérica en los últimos años. "Los regímenes cultivan personalismos que pueden llegar a efectos muy perversos".Márquez piensa que el funcionamiento de las instituciones es obstaculizado cuando las decisiones vienen de una dirección centralizada por un jefe de estado personalista.El sociólogo pone como ejemplo el caso venezolano como un estado profundamente personalista. "En Venezuela no hay ninguna institución que no dependa del presidente".Modelo autocrático Márquez opina que la autoridad que desempeña el presidente es superior a los demás poderes, por lo que Venezuela no debería considerarse una república democrática sino una autocracia personalista."No prevalece la independencia ni colaboración entre los poderes".El sociólogo asegura que en el país se ha instalado un proyecto hegemónico que "no cree en constitucionalismos ni libertades individuales".Considera que el modelo que instauró el presidente Hugo Chávez acabó con la descentralización por considerarlo un "proceso neoliberal"."Su proyecto es un estado unitario, eso forma parte de la tradición leninista".Márquez sostiene que la idea de un estado centralizado o "unitario" forma parte de un proyecto consciente que continúa el presidente Nicolás Maduro "No significa que el estado descentralizado funcionaba mal, se desvió a uno profundamente centralista".Con relación al proyecto de Estado comunal que busca instaurar la revolución bolivariana, Márquez piensa que se trata de la "desintegración de la república en pequeños focos"."Hacen creer que la gente supuestamente participa, pero es realmente una ficción".Alejado de las necesidades Para el politólogo Máximo Sánchez, la concentración del poder resulta en alejar a los gobiernos de las necesidades de los ciudadanos. "Se reparten el poder entre una cúpula o un partido para servirse a ellos mismos".Diferencia este modelo de las dictaduras porque considera que estas son "un poco más eficientes"."Un dictador no consulta solo emite órdenes, en el modelo presidencialista consulta a una cúpula que está al rededor del poder".Señala que este modelo abre paso a la corrupción y la distracción de recursos públicos. Sánchez considera que esto puede en Venezuela desde el inicio del Gobierno de Hugo Chávez donde "había un presupuesto sombra en el manejo del petróleo".Asegura que esta situación ha sido continuada por el Gobierno de Nicolás Maduro "El presidente no presentó su presupuesto ante la Asamblea Nacional como debió hacerlo".Rechaza que en el país se desconozcan las cifras exactas que develan a dónde fueron dirigidos los recursos."Es un gobierno muy turbio y esos se evidencia en sus niveles de eficiencia".Piensa que para superar esta situación, en necesario que en el país exista un cambio de modelo."Para superar la crisis social y económica que vive el país se debe lograr un nivel de confianza entre los inversionistas y el país".Una herencia occidental Según el politólogo José Aro, el presidencialismo es una cultura heredada del mundo occidental. Agrega que el colonialismo incidió en la creación de una cultura alrededor de la concentración de poder en una sola persona: el rey.Destaca como un caso actual de esta tradición en el país, la decisión de la oposición venezolana de no participar en las elecciones municipales y dirigir sus acciones a la realización de primarias para elegir a un representante unitario a las presidenciales del año 2018."Prefieren un líder que los unifique, es un tema cultural que se afianzó con el caudillismo". Aro considera que existe la creencia de que el presidente de la República es quien debe poner "mano dura" para atacar los problemas del país.El politólogo piensa que elevar la figura del presidente de la República termina en el personalismo.Opina que el "carisma" y el personalismo creado hacia el expresidente Hugo Chávez afianzó la cultura centralista y presidencialista de Venezuela Sostiene que esta forma de gobierno viene de la izquierda centralista. "Es una práctica donde el Estado busca la planificación nacional".Aro resalta que estas actuaciones pueden verse desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez."Se impregnó del Gran Viraje de donde se desprendieron planes nacionales aguas abajo". Aro aprueba las acciones que está realizando el presidente de la República, Nicolás Maduro , al querer iniciar una planificación "más allá del periodo presidencial"."Hay una responsabilidad de superación del personalismo". El politólogo opina que para esto es necesario el fortalecimiento de las instituciones del estado.Transferencia del poder A pesar de la opinión de los politólogos, el Gobierno venezolano asegura que sus políticas están basadas en la "transferencia de poder al pueblo".Según Horacio Alarcón, miembro de la estructura del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), el Gobierno de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la separación de poderes."Se han venido transfiriendo las competencias a los poderes comunales".Alarcón considera que las comunidades organizadas están manejando recursos para desarrollar planes comunitarios."Es parte del Plan de la Patria ideado por Hugo Chávez".Asegura que el Gobierno nacional se ha basado en el empoderamiento de las comunidades para su desarrollo.Piensa que los niveles de eficacia de los proyectos que desarrollan los consejos comunales están ascendiendo."No son los más óptimos pero están en proceso de aprendizaje".Las políticas presidencialistas han amenazado las democracias latinoamericanas desde hace décadas.Entre opiniones encontradas y culturas arraigadas, la política venezolana ha estado caracterizada por liderazgos unitarios que ponen en tela de juicio la independencia de los poderes del Estado.Admiración por el líder El politólogo José Aro expone que la sociedad venezolana tradicionalmente ha demostrado admiración por "líderes" en quienes depositan la confianza para cambiar la situación del país.