/ Prensa UViVzla, 30.12.17 El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela , Omar Ávila, señaló que mientras la mayoría de los dirigentes políticos está de vacaciones en el exterior del país, la hiperinflación alcanza niveles insospechados afectando a más del 80% de los venezolanos."La hiperinflación llegó a un punto en el que el salario integral que gana el 80% de los venezolanos, apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de un solo día al mes; y pareciera que aun no hemos pisado fondo. La 'oposición' de vacaciones y el gobierno ya lleva prácticamente el mismo número de detenidos que los que ha liberado hasta la fecha, producto esta vez de las nuevas protestas de su propia gente ante el hambre generalizada existente".Recordó que desde el 2014, en Unidad Visión Venezuela han venido insistiendo que el hambre no espera por diálogo, ni por revocatorio, ni elecciones, "pero es que el hambre tampoco se va de vacaciones".Calificó de "irresponsables" a la dirigencia política que a su juicio, se quieren seguir abrogando una representación que no le pertenece. "Decir que les preocupa la situación del país, e irse fuera, no es coherente. Ya esta dirigencia opositora no guarda ni las formas. No es solo la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen estos voceros, sino que además con hechos concretos como que la mayoría esté de vacaciones, demuestran que no saben la magnitud de las carencias y necesidades de nuestra gente".Para Ávila, la situación es tan grave, que el sueldo que gana el 82% de los venezolanos, actualmente alcanza para cubrir las necesidades básicas de un día de cualquier familia venezolana."Ante la desconexión existente, la gente no entiende que ese pernil prometido post electoral -que nunca llegó- significa que un número importante de familias venezolanas pudieran tener para comer una proteína al menos por una semana, o lo que es peor aun, en esa semana no tener que hurgar entre la basura para poder llevar un bocado al estómago de ese 10% de nuestro pueblo que hoy no tiene otra opción que buscar que comer entre la basura". Concluyó Ávila.SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi