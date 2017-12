/ Aunque los heridos fueron trasladados hasta un centro de salud, uno de ellos falleció.Cuando la camioneta tipo "perrera" se estacionó en el semáforo, el delincuente descendió de una motocicleta.Caminó rápido y se subió a la parte trasera del vehículo. No perdió mucho tiempo, apenas avistó a su víctima le disparó.Deivis Pérez, de 26, estaba sentado cuando recibió los dos disparos: uno en el cabeza y otro en el pecho.A Estibeson Pérez lo alcanzó un disparo en el cuello y otro en el brazo.En medio del alboroto, el verdugo se bajó del carro en veloz carrera, se subió a la moto y se perdió de la zona.Tras la arremetida, el conductor de la camioneta se fue de inmediato con los heridos hasta la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.Sin embargo, durante el trayecto Deivis dejó de respirar; Estibeson fue ingresado a quirófano y hasta ahora su condición es delicada.El hecho quedó apuntado en el Libro de Novedades de la Brigada Hospitalaria a las 7:00 de la noche de este jueves.De acuerdo al reporte de los funcionarios de la Policía del Estado Bolívar, el crimen ocurrió en la vía que conduce a Upata, específicamente en la entrada de El Rosario.Para el instante que los oficiales llegaron a la escena, el sitio estaba llenó de curiosos; las víctimas eran habitantes del sector El Platanal.Lo seguían Según la versión de los testigos, el malandro iba detrás de la camioneta desde La Económica de Vista al Sol.Dicen que aunque las víctimas notaron que un motorizado los iba siguiendo, no prestaron mayor atención, hasta la que la "perrera" se detuvo.Los pocos segundos que duró en el sitio fueron los necesarios para que el delincuente ejecutara el asesinato.Cuando las víctimas y el resto de los pasajeros notaron que el sujeto estaba armado, quisieron escapar, pero fue en vano, rápidamente los muchachos cayeron heridos.Con el sonido de las múltiples detonaciones quienes estaban en las adyacencias de lugar se escondieron dentro de sus viviendas.Desde sus ventanas observaron como el malandro huía de la comunidad; al parecer, nadie logró reconocerlo.Temor Los habitantes del lugar tenían temor de contar a las autoridades lo que sabían sobre el crimen, por represalias.Solo informaron sobre las pocas características del sospechosos y de la motocicleta donde se desplazaba: una KLR, de color negro con rayas verdes.Con los pocos datos los funcionarios adscritos a la Brigada Motorizada de la comisaría La Victoria comenzaron la búsqueda del criminal.Aunque los estadales estuvieron durante varias horas en el barrio y sectores aledaños, no obtuvieron resultados positivos.Las autoridades presumen que el delincuente se ocultó en otra comunidad.Sin embargo, mantendrán los operativos para ubicar al responsable de la balacera.Además, esperan por la recuperación del herido para que aporte de datos que ayuden con el avance de las averiguaciones.Pesquisas Fue aproximadamente a las 10:00 de la noche que los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas supieron del crimen.Mientras que una comisión de la División de Investigaciones Contra Homicidios retiraba el cadáver del centro de salud, otro grupo llegó hasta la escena del crimen.En el sitio solo escucharon el relato de los testigos y del conductor de la camioneta donde se trasladaban las víctimas.Deivis y Estibenson no fueron despojados de sus pertenencias, es por ello que el móvil del robo fue descartado por las autoridades.Ahora los detectives indagan en la vida de las víctimas, para atar cabos que los lleven hasta el responsable.Reconocidos De acuerdo con la versión de las autoridades, fue durante la mañana de este viernes que los familiares llegaron hasta la sede de la policía científica para reconocer el cuerpo. Por el caso no hay detenidos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi