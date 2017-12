/ Como es costumbre, acá en El Farandi siempre realizamos un conteo de los mejores cuerpos siempre que termina termina el año, así lo hicimos en el 2016. Ahora, le toca al año que se va.El 2017 fue un año un poco distinto a sus antecesores, hubo polémicas, estrenos, celebraciones y despedidas. Sin embargo, algo que no pudo faltar, es la lista de los mejores cuerpos, ya que sin duda alguna este año, también tuvo a las mamacitas chéveres que nos enloquecieron durante los 365 días.Un total de 10 hermosas mujer es, conforman un balance perfecto de voluptuosos y tonificados cuerpos, que seguramente los atacaste a puro "likes" en todas las redes sociales . Alguna de ellas repiten en la lista, como lo son, nuestras hermosas Caterina Valentino , Rosmeri Marval y Anmarie Camacho .A continuación te presentamos la lista de las mamis venezolanas con mejor cuerpo del 2017.Caterina ValentinoLa más trendy, profesional y glamourosa de esta lista, repite por tercera vez desde el 2014 y no es para menos, su sensualidad nos consume cada día con sus spam de fotografías en traje de baño.Sthefany GutiérrezLa Miss Venezuela 2017, por algo se ganó la corona de la más bella, su cuerpo de diosa criolla y belleza, la hacen merecedora de estar en esta lista.Natasha AraosNo es actriz, tampoco es cantante, pero el simple hecho de robarle el corazón a Jesús "Chyno" Miranda la hace super famosa. La futura señora Miranda, nos emociona a todos con su exuberante cuerpazo.Norkys BatistaNo hay palabras pare resumir su sensualidad y picardía, Norkys entra sin mucho esfuerzo a nuestra lista, es la venezolana más sensual el territorio nacional.Rosmeri MarvalLa sifrina sexy repite en nuestra lista, por su extrema divinura angelicalPatricia ZavalaLa flaca ataca una vez más con su provocativa figura y al igual que el año pasado, esta entre los mejores cuerpos de Venezuela y quizás de América Latina.Anmarie CamachoChica Pilsen tenía que ser, la modelo y presentadora venezolana ha dejado claro que no tiene nada que envidiarle a las ángeles de Victoria Secret’sMariam HabachOtra Miss en nuestra lista, su glamor y sensualidad, hizo que nos obligara a incluirla en esta codiciada lista.María Elena DávilaMaría Elena cumple el refrán de "tal palo, tal asilla", su hermosura y sensualidad es casi igual o mejor al de su señora madre Chiqui Delgado (quien está igual de buena).Georgina MazzeoDe Georgina Mazzeo solo podemos decir ¡Gracias Dios por enviarla a nuestro planeta!, su belleza no es de este mundo.Información de: El FarandiCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi