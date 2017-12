El coordinador municipal del movimiento, Jonathan Duno, y la jefa de sala, Oriana Dirino, afirmaron que hasta los momentos un estimado del 60% de la meta ya ha sido beneficiada, pues se encuentran en el listado enviado por Caracas para que se haga efectiva la designación de forma inmediata.En ese sentido, informaban a los nuevos pensionados que se registraran en la página oficial www.patria.org.ve para suministrar el número de cuenta donde se le depositará el beneficio de ahora en adelante.De no poseer el instrumento bancario, instaban a los adultos mayores a asistir a la entidad bancaria de su preferencia para abrir la cuenta, esto con el objetivo de que los bancos no colapsen ni que los abuelos hagan largas colas.Duno sostuvo que quienes no salieron sorteados igualmente eran escaneados en el sistema para alimentar una nueva data que le permita al gobierno nacional incluirlos en la próxima oleada.Entre tanto, Dirino señaló que el municipio Miranda estableció cuatro puntos de verificación, uno en el teatro Armonía, el segundo en la calle Altamira de San José, otro en la calle 19 de Cruz Verde y el cuarto en la sede de adiestramiento de la Milicia ubicado al lado del batallón Girardot, los cuales atenderán al público hasta las seis de la tarde o hasta que se gestione el último ciudadano en la cola.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi