/ El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Albornoz, aseguró el pasado viernes que no existe una solicitud formal de perniles a Venezuela desde Colombia.A través de su cuenta en Twitter, Albornoz, acotó que solo se han realizado consultas ante oficinas de la Dian y no se conoce el paradero de camiones en Paraguachon.“A esta hora no existe solicitud formal de exportación de perniles. Solo se han hecho consultas pero nada formal”, expresó.Es cierto q el trámite de exportación es vía sistema digital en Colombia. Al consignar documentación es relativamente rápido ! Pero a esta hora NO HAY SOLICITUD FORMAL d perniles a Venezuela . Solo consultas ante oficinas d la DIAN. Nada q se sepa d camiones en Paraguachon- CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) 29 de diciembre de 2017Es cierto q el trámite de exportación es vía sistema digital en Colombia. Al consignar documentación es relativamente rápido ! Pero a esta hora NO HAY SOLICITUD FORMAL d perniles a Venezuela . Solo consultas ante oficinas d la DIAN. Nada q se sepa d camiones en Paraguachon- CarlosAlbornoz (@CarlosOAlbornoz) 29 de diciembre de 2017SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi