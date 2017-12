/ No hay excusas para no aprender, por ello desde hace años el Ministerio de Educación diseñó un programa de formación que lleva a los docentes hasta las comunidades.El programa de educación no convencional es un recurso que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación (Mppe) se gestiona para atender a niños que, por distintas razones, no pueden asistir a aulas de clases.Este proyecto lleva en funcionamiento más de tres décadas y la interrogante que surge ante un sistema educativo paulatino, pero de tiempo prolongado, es: ¿funciona?La directora de la Zona Educativa del estado Bolívar, Sheila Saavedra, explica que el plan se enfoca en niños de educación preescolar, que tienen entre uno y seis años.Por otra parte, el proyecto también está integrado por un equipo de adultos y jóvenes que "fortalecen el programa".El último requisito para ser convocado en este plan educativo es ser un docente adscrito al Mppe.No van a clases Este tipo de educación combate la inasistencia en las aulas que tiene múltiples razones.La secretaria de educación de Bolívar, Brizeida Quiñones, asegura que algunos de los inconvenientes que presentan estas familias que no envían a los pequeños a los salones, son "impedimentos en el estado de salud o inconvenientes personales".Comenta que el caso más común en la actualidad es el de niños que no acuden a clases porque sus padres se dirigen a zonas mineras en búsqueda de más ingresos económicos y los dejan bajo la tutela de un representante que no cumple con el derecho a la educación.La autoridad educativa menciona otra de las causas como problemas estructurales en las instituciones educativas, lo que les dificulta el albergue de toda la población estudiantil y los obliga a pedir apoyo al Ministerio de Educación.Casas son escuelas Los docentes que forman parte del plan de educación no convencional se dedican a visitar las comunidades seleccionadas por el Mppe y llevar los planes de estudio casa por casa.De esta forma atienden las particularidades de cada deserción escolar.En sus visitas, los docentes asignados pueden llegar a la cifra de 100 familias visitadas, comenta la directora Saavedra.Otra de las metodologías, además del casa por casa, es la habilitación de un espacio en el sector donde se impartan las clases a todos los niños que no asistan regularmente a las instituciones educativas.En este caso, los representantes del ministerio y el consejo comunal de la localidad se reunen para decidir el sitio más adecuado.Generalmente, las infraestructuras escogidas son una casa de familia que tenga una capacidad mínima de unas 200 personas.El ministerio toma en cuenta esta cifra para dejar una amplia holgura y todos los niños de cada familia puedan ingresar."El programa es inclusivo, cada familia se beneficia de este programa y puede ingresar la cantidad de niños que en su hogar estén", asegura Saavedra.A pesar de que cada docente programa su horario de trabajo, este debe regirse por el plan de estudio de la institución más cercana a la comunidad asignada por el ministerio, ya que al llegar al sector el docente pasa a formar parte de la nómina del plantel.Además de eliminar las necesidades de estudios comunes, el plan crea áreas diversificadas adicionales al programa que cumplen con el mismo fin de orientar a quienes no tienen acceso a una institución regular.Educación hospitalaria El plan del Mppe también ofrece oportunidades a aquellos pequeños que están internados en instituciones médicas debido a enfermedades prologadas y no puedan asistir a clases por un largo tiempo.Niños que sufren males de alto costo como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), cáncer, o deben pasar mucho tiempo en cama por malaria o infecciones crónicas son los que reciben la instrucción no convencional desde el hospital.La secretaria de educación detalla que la ventaja de esta práctica es que los menores de edad que superen su mal pueden volver a los planteles sin haberse atrasado en la programación escolar.Simoncito comunitario La educación no convencional también tiene una modalidad en la que los educadores que poseen formación en educación inicial pueden colaborar con la formación básica de niños en edad maternal."En el Simoncito comunitario las madres integrales cuidan a los chiquillos y los docentes se encargan del área educativa, con el fin de facilitar el alcance del siguiente nivel", expresa la directora de la Zona Educativa.Como complemento a la formación de los pequeños, la educación en las comunidades, hospitales y el Simoncito comunitario pretenden potenciar el interés y demostrar la importancia del aprendizaje a las familias.La directora explica que esperan orientar a los padres para que se aboquen a la enseñanza de los pequeños, igualmente integrar a las comunidades y que estas comiencen a ser parte de un contexto positivo para el alumno.Integración Las autoridades que forman parte del programa cuentan que en ocasiones cierran los ciclos cuando los niños entran en instituciones regulares.Pero esto no ocurre siempre y, posteriormente, vuelven a iniciar nuevos grupos académicos. Por ello, exhortan a los padres a involucrarse en la formación del niño lo más que puedan."El apoyo familiar es primordial; así sea una pequeña parte", concluye Quiñones.Aunque el programa nació por la necesidad de que algunos niños no asistían a clases, otra realidad es que es indispensable la compenetración con los representantes "Muchas veces creen que el educador es el único que se ocupa de la formación y eso es mentira", asegura la directora de educación del estado Bolívar.Experiencia En 11 años de labor, Karina Valdez, docente alternativa, dice que ha vivido situaciones de mucha penuria y que el reflejo de esto se observa en la educación.Cuenta que lo más conmovedor, después de tantos años, es ver que muchos de los niños que una vez atendió, han salido de allí con herramientas para crecer.Primera vez "La educación salva; esto es una labor que te marca", asegura Karina Valdez.Revela que en primera instancia hay muchos nervios por entrar en lo más íntimo de una persona como lo es el hogar."La primera vez uno va como un misionero, porque no sabes qué te encontrarás, pero de alguna forma la labor la empiezas a amar", asegura.Comenta que desde que se llega a una comunidad los primero que se debe hacer es ver a las personas que más tengan tiempo en el sector para familiarizarse con ellas."Uno llega como asustado, pero sales enamorado", expresa Valdez.Relata que a veces pasan hasta seis años visitando a los niños y con el tiempo se involucran con ellos. Las visitas son una vez al mes.Les dejan alguna actividad asignada al padre o madre y vuelven en treinta días para verificar.Experiencia "Recuerdo ver cómo una de esas niñas que cargué en una comunidad con precariedades, se ha vuelto una mujer profesional", añade Karina ValdezLos docentes entrevistados coinciden en que el acercamiento del padre a la educación del niño es primordial y secreto del éxito en todo proceso de la formación.