/ Hagamos resistencia pácífica. Hablemos sin PRO. Un discurso desvisto de esa sigla, puede parecer imvisado, pero vamos bando (*)(*) para mayor comodidad del lector, las palabras a las que les quitamos el Pro están en negrita.MM es un fesional de la mesa. Mete, mete mete, se avecha de las ilusiones de los argentinos. Pero su grama es paganda pura. Su yecto es conservador. Toma de filácticos a los letarios que lo votan. El momento le es picio, pero el nóstico es que así no se gresará nunca. Y no es una fecía. Es el cálculo de las babilidades y yecciones hecho por fesionales de bada idoneidad.Tiene asesores vocadores, que, con cacidad y casi diría miscuidad, meten greso a todos. Puras mesas. Son saicos. Hiben la testa social. Ponen el greso personal Dicen que con su grama habrá voleta, sciutto, fideos a la venzal y fiteroles para todos, pero no es cierto.Castinan y rogan la deuda a 100 años. Lo hacen a pósito. Se creen fesores y hacen cosas hibidas por la éticaSe creen tagonistas de la historia, Ceres que cometen ezas. Verdaderos fetas de la economía.Ellos defienden la piedad privada, pero están ntuariados, algunos son scriptos, fugos de la justicia en otros paises.Mientras tanto, las vincias están fundamente destegidasSu yecto no se commete con la patria . Es rebable y rechable. Tratan de ser lijos, culpan de los blemas al otro.Hacen selitismo a costa de la gesterona, endeudan a nuestra genie, y aunque insultemos a sus genitoras, ellos siguen mocionando que la culpa es del grama de la puesta anterior,.Testemos. Tagonicemos puestas y yectos gresistas. Pinémosles una verbial derrotaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi