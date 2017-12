/ Quedan escasos días para despedir el año y dar la bienvenida a 2018. Como suele ocurrir en estas fechas, se marcan un sinfín de propósitos para mejorar tanto a nivel personal como profesional. Para ayudar a conseguir estos objetivos y dar carpetazo a todo lo malo, qué mejor que empezar este año con un nuevo corte de pelo.Actrices, cantantes y modelos ha aprovechado estas últimas semanas para estrenar look y ponerse a punto para las fiestas. ¿La última? El ángel Romee Strijd, que ha sorprendido a sus fans con un flequillo muy favorecedor. Estos serán los estilos que triunfarán en 2018:‘Courtain fringe’ Muchas famosas han caído rendidas a este flequillo en cortina que favorece a los rostros ovalados. Brigitte Bardot y Jane Birkin pusieron de moda este corte en los años 70, que se caracteriza por ser más largo de los lados y abrirse ligeramente por el centro para dar un aire más despeinado.El flequillo se puede llevar tanto con melenas lisas y desfiladas como las de Alessandra Ambrosio y Belén Hostalet, o bien con una ligera ondulación para dar más volumen al look.‘Bob shaggy’ El bob ha sido uno de los cortes de 2017 y lo seguirá siendo el próximo año. En este caso, se trata del conocido como bob shaggy , una media melena con textura y movimiento en las puntas que han llevado Emma Stone, Alexa Chung y más recientemente, Emily Ratajkowski. Este estilo es perfecto para aquellas chicas que tengan el cabello muy fino y sin volumen.Emily Ratajkowski Emma Stone‘Long bob’ Es uno de los cortes más favorecedores por su versatilidad. El furor de las medias melenas, iniciado por Kate Middleton, continuará en 2018. Lo ideal es llevar el cabello recto a unos cinco dedos por debajo de los hombros. Una opción ideal para conseguir una melena con un aire fresco y juvenil, que se puede llevar tanto con el cabello liso, rizado y ondulado.‘Pixie’ Tom Ford ya lo avisó en su desfile en la Semana de la Moda en Nueva York el pasado septiembre. El corte pixie volverá a estar de moda. Un estilo cómodo para chicas atrevidas que quieran someterse a un radical cambio de look.‘Midi’ con raya al medio Otro peinado con el bob como protagonista, en este caso, con la raya al medio. Este estilo no es apto para todos los rostros. Las que tengan la cara con la forma cuadrada, corazón o romboide pueden llevar una melena a la altura de la clavícula pero con la raya al lado, ya que suavizará las facciones.‘Flip side hair’ Este estilo es el que siempre lleva Reese Witherspoon: el flequillo a un lado. La it girl anine Bing o la actriz Chloe Moretz llevan este look con aire desenfadado. La clave está en dar mucho volumen a la raíz para conseguir el efecto tupé.Reese Witherspoon Melena XXL Entre tantos cortes bob también hay espacio para la melena extralarga. Para conseguir un cabello como Sara Carbonero, Candice Swanepoel o Taylor Hill. Los expertos también recomiendan nutrir e hidratar la melena y hacerse un tratamiento como la enzimoterapia o la taninoplastiapara conseguir un cabello con aspecto sano.Sara Carbonero ‘Root beer’, el color del año ¿Y cuál será el color que más se pedirá en las peluquerías? El Root Beer será el nuevo tono estrella en 2018. Perfecto para las melenas castañas, este tono multidimensonal, inspirado en la cerveza de raíz, consistirá en la mezcla de mechas entrelazadas, muy sutiles, que aporten movimiento, profundidad y luz al cabello.Bella Hadid Kaia Gerber Sarah Hyland Anzoátegui Barcelona Diario Metropolitano Moda Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi