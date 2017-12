/ Retiro de pensión no alcanza.Personas de la tercera edad deben hace colas de hasta cinco o seis horas en los bancos para cobrar la pensión.Bruno Vásquez contó que los ciudadanos llegan antes de las 6:00 de la mañana y no logran los objetivos."Voy al Banco de Venezuela y nos hacen esperar mucho tiempo, luego nos dan una tarjeta digital y no explican cómo se utiliza esa herramienta", manifestó indignado.A pesar de que este no es un hecho reciente, durante la temporada decembrina se agravó la situación.Insuficiente Otra de las quejas de los viejitos es por los límites de retiro de la pensión.Vásquez dice que el Banco de Venezuela solo entrega Bs. 30 mil, lo que no alcanza ni para la movilización de los pensionados a sus viviendas."Muchas de las personas de la tercera edad no tenemos vehículo, por lo que debemos pagar transporte público y solo en eso se nos va lo retirado".Vásquez exige al Gobierno nacional que agilice los procesos y sugiere retiros semanales."Que nos den el dinero de toda una semana, así no tenemos que perder mediodía todos los días, ya estamos cansados de esta situación".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi