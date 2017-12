VENEZUELA: "El gobierno compró el voto fiao y no pagó"

/ El responsable de Voluntad Popular en Nueva Esparta, Juan Bautista Mata, afirmó que el gobierno nacional "se está burlando del hambre del pueblo"."Los perniles nunca llegaron… ahora el pueblo protesta en las calles formando guarimbas, causadas por la burla del gobierno rojo", expresó el dirigente a El Sol de Margarita.Juan Bautista Mata indicó que las protestas que han sucedido en varios estados del país es consecuencia de "la estafa que el gobierno cometió contra el electorado", ofreciéndoles productos que no logró entregar.Denunció que los ciudadanos fueron comprados en las elecciones regionales por los dirigentes. "Compraron el voto de los venezolanos fiao y ahora no quieren pagar".Por otra parte, el político de la tolda naranja en Nueva Esparta dijo que las protestas, los saqueos y el descontento aumentan en el país y que los responsables no brindan respuestas.El Nacional – El Sol de Margarita