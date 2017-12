/ Un 56% de los peruanos aprueba el polémico indulto al expresidente Alberto Fujimori, que le fue otorgado el pasado domingo por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, según una encuesta realizada a nivel nacional por la firma Ipso, reseñó AFP.El sondeo, publicado este sábado por el diario El Comercio, señala que 40% de los entrevistados no están de acuerdo con el indulto mientras 4% no precisa.Ipso realizó su trabajo del 27 al 28 de diciembre sobre un universo de 1.294 personas con un margen de error de 2%.El presidente Kuczynski justificó el indulto señalando: "Estoy convencido (de) que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza".Un 63% de encuestados cree sin embargo que Kuczynski, al borde de ser destituido el 21 de diciembre, negoció con el congresista Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, los votos que lo salvaron.Mientras que para 29% el presidente ya había pensado antes del proceso en su contra indultarle, por el estado de salud de Fujimori (1990-2000).Los analistas consideran que el posible acuerdo con Kenji sirvió para que el poderoso grupo opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, con mayoría en el Congreso, se dividiera y que un sector de los fujimoristas votara contra la vacancia presidencial.El sondeo también señala que 58% de los que aprueban el indulto consideran que se lo otorgaron porque está muy enfermo, y 39% porque la condena fue excesiva.Fujimori cumplía desde 2007 una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos por la muerte de 25 personas, entre ellos un menor de edad, en dos operaciones de un escuadrón paramilitar durante la lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso y MRTA en los años 1991 y 1992.Entre los que están en desacuerdo con el beneficio a Fujimori, 40% piensa que el exmandatario tiene que cumplir su condena por crímenes graves.El expresidente se encuentra desde hace una semana en una clínica en la que fue ingresado por una crisis de hipotensión y una arritmia.Según su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, permanecerá unos días más en la clínica por problemas gástricos."No hay una fecha de alta. No hay visitas por el momento porque queremos que esté tranquilo, porque este constante tránsito de gente lo complicó un poco", señaló la víspera.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi